تشكيلة السعودية والمكسيك لمباراتهما في كأس العالم
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فيما يلي تشكيلة السعودية والمكسيك لمباراتهما في آخر جولات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم باستاد لوسيل اليوم الأربعاء.
السعودية:
محمد العويس - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغانم - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد - علي الحسن - محمد كنو - سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان.
المكسيك:
جييرمو أوتشوا - سيزار مونتيس - إيدسون ألفاريز - أليكسيس فيجا - هيكتور مورينو - أوربيلين بينيدا - خورخي سانشيز - هنري مارتن - هيرفينج لوزانو - خيسوس جاياردو - لويس تشافيز.