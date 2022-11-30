في مباراة تاريخية.. "نسور قرطاج" تهزم "الديوك" في ليلة وداع مونديال قطر

المصدر: وكالات

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سجل وهبي الخزري، المولود في فرنسا، هدف فوز تونس 1-صفر على فرنسا حاملة اللقب، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأربعاء.

وهز الخزري الشباك في الدقيقة 58 بعدما توغل بالكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء، وقاد تونس لتحقيق انتصارها الثالث في ست مشاركات بالمسابقة.

واعتقد أنطوان جريزمان أنه أدرك التعادل لفرنسا في الثواني الأخيرة، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وانتزعت أستراليا بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر مع فرنسا، التي تأهلت بعد الفوز في أول جولتين وخاضت المباراة اليوم بالعديد من اللاعبين البدلاء.

وتصدرت فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني التي فازت 1-صفر على الدنمرك. وبات رصيد تونس أربع نقاط وخرجت من المسابقة.

وستلعب فرنسا في دور الستة عشر مع صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة وهو ما سيحسم في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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