شباك نظيفة لتونس وفرنسا في الشوط الأول

المصدر: وكالات

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تعادلت تونس دون أهداف مع فرنسا حاملة اللقب مع نهاية الشوط الأول في المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واعتقد نادر الغندري أنه سجل هدفا لتونس بعد مرور ثماني دقائق مستفيدا من ركلة حرة، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وحاولت تونس الضغط واستغلال مشاركة فرنسا بالعديد من اللاعبين البدلاء لكن النتيجة لم تتغير.

وحافظت فرنسا، التي تأهلت بالفعل لدور الستة عشر، بهذه النتيجة على صدارة المجموعة، في ظل انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين أستراليا والدنمرك بالتعادل دون أهداف أيضا.

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