السعودية والمكسيك.. بهذه النتيجة يضمن "الأخضر" تأهله إلى دور الـ16

المصدر: البيان

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تتجه أنظار عشاق المنتخب السعودي اليوم إلى مباراته الحاسمة مع المكسيك التي ستقام في استاد لوسيل بقطر، الذي يحتضن اللقاء المرتقب ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر (37 عاما)، صافرة بداية هذه المباراة المهمة في تمام الساعة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة و (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويأتي ترتيب الأخضر السعودي في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين. ويحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

وضمن المجموعة نفسها يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويمكن للتعادل أن يمنح "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

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