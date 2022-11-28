كأس العالم 2022.. غانا تضرب كوريا بثلاثية وتحيي آمالها في بلوغ المجموعات

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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انتهت مباراة كوريا الجنوبية وغانا، التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، على إستاد المدينة التعليمية، بفوز البلاك ستارز 2/3، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

شهدت بداية المباراة استحواذ كوري وتشكيل خطورة على مرمى غانا، إلا أن البلاك ستارز نجحوا في تأمين الدفاعات، وفي الدقيقة 25 تمكن المنتخب الغاني من التقدم وخطف الهدف الأول بعد ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء نفذت عن طريق كرة عرضية من جوردان أيو أبعدها الدفاع بشكل خاطئ، ونجح محمد ساليسو في تسديدها وإحراز هدف التقدم لصالح المنتخب الغاني.

وواصل المنتخب الغاني تفوقه وأضاف الهدف الثاني بعد عرضية من أيو قابلها محمد قدوس برأسية، سكنت مرمى كوريا، وانتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2.

وانقلبت الأحداث في الشوط الثاني واستطاع المنتخب الكوري تقليص الفارق مع الدقيقة 58، بعد عرضية من لي كانج قابلها تشو جوي سانج برأسية، سكنت المرمى لتصبح النتيجة 1/2 لغانا، ثم تمكن لاعبو كوريا من إضافة الهدف الثاني بعد عرضية من كيم جين سو قابلها تشو جوي سانج برأسية.

وتمكن المنتخب الغاني من العودة مرة أخرى للمباراة، وإضاف الهدف الثالث ليتقدم من جديد، بعد كرة عرضية من جيديون مينساه قابلها محمد قدوس بتسديدة سكنت الشباك، لتصبح النتيجة 2/3 للمنتخب الإفريقي.

ومع نهاية المباراة حصل باولو بينتو مدرب كوريا على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم، وانتهى اللقاء بفوز غانا 2/3.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد غانا لثلاث نقاط ليعوض خسارة الجولة الأولى التي تعرض لها أمام البرتغال، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة وحيدة بعد التعادل في المباراة الأولى مع الأوروغواي.

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