بقيادة أبوبكر.. الكاميرون تخطف تعادلاً ثميناً أمام صربيا بكأس العالم

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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خطف منتخب الكاميرون تعادلاً ثميناً أمام نظيره الصربي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، وانتهت بنتيجة 3/3 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

تقدم منتخب الكاميرون في الشوط الأول عن طريق كاستيليتو في الدقيقة 29، قبل أن يعود المنتخب الصربي في الوقت بدل الضائع لنفس الشوط بهدفين خلال ثلاث دقائق، فعادل النتيجة بافلوفيتش برأسية رائعة، قبل يضيف سيرجي الهدف الثاني من تسديدة.

وفي الشوط الثاني ضاعف ميتروفيتش النتيجة لصالح صربيا بالهدف الثالث، بعدما تلاعب زيفكوفيتش بدفاع الكاميرون، ثم مرر الكرة لمتروفيتش الذي لم يتردد وسجل الثالث ليعزز تقدم صربيا.

ومع دخول فينسنت أبو بكر نجم الكاميرون كبديل قلب المباراة، حيث سجل هدف أكثر من رائع مستغل تقدم حارس صربيا، ولكن الحكم قام بإلغائه قبل أن يعود الفار ويؤكد أحقية الكاميرون في الهدف ليقلص النتيجة إلى 2/3.

وفي الدقيقة 66 استطاع تشوبو موتينج تسجيل التعادل للكاميرون، بعدما مرر أبوبكر كرة رائعة، جعلته منفرداً بالمرمى.

وخرج المنتخب الصربي عن تركيزه في الدقائق المتبقية فيما زاد المنتخب الكاميروني في الضغط، ليحاول خطف الفوز لكنه لم يتمكن من استغلال هبوط المستوى الصربي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 3/3، ويحصل كل منهما على نقطة، ليحتل الأسود غير المروضة المركز الثالث برصيد نقطة، فيما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الأخير بنفس الرصيد، ويأتي منتخب البرازيل في الصدارة بثلاث نقاط، وسويسرا في الوصافة بنفس الرصيد.

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