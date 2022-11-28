محمد بن راشد: «أسود الأطلس» فخر عربي من المـحيط للخليج

المصدر: دبي - البيان، الدوحة - وكالات

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمنتخب المغربي، فوزه التاريخي على المنتخب البلجيكي، المصنف ثانياً على العالم، والمرشح للقب مونديال قطر 2022، وتخطى «أسود الأطلس»، منتخب الشياطين الحمر بهدفين دون رد، في ثاني جولات المجموعة السادسة، حاصداً النقطة الرابعة ومتصدراً المجموعة، بعدما تعادل في المباراة الأولى مع كرواتيا وصيف العالم 2018.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسود الأطلس.. فرحة عربية.. فخر عربي من المحيط للخليج.. ألف مبرووووووك للمغرب».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المنتخب المغربي، بفوزه التاريخي، وقال سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لأسود الأطلس.. مبروك للمغرب، أسعدتم كل العرب بهذه النتيجة.. فوزكم مستحق، وأداؤكم بطولي».

ونشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، صورة لفرحة لاعبي المنتخب المغربي بالانتصار، معلقاً عليها: «فوز للمغرب.. وفرحة للعرب، مبروك لأسود الأطلس».

ووضع المنتخب المغربي لكرة القدم، قدماً في الدور ثمن النهائي، بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، والمصنفة ثانية عالمياً، 2-0، أمس، على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية، والثالث في تاريخه، بعد 1986 و1998، إلى البديلين، لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابري (73)، ومهاجم تولوز الفرنسي زكرياء أبو خلال (90 + 3).

وانتزع المغرب صدارة المجموعة مؤقتاً، برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة أمام بلجيكا، وذلك بعد تعادله افتتاحاً مع كرواتيا.

كرواتيا أصعب

وقال نجم المنتخب حكيم زياش، أفضل لاعب في المباراة «بعد الدقيقة 76، أعتقد أننا شعرنا بالإرهاق، ولكن الهدف الأول الذي سجلناه، منحنا قوة إضافية. أعتقد أن المباراة الأولى ضد كرواتيا، كانت الأصعب، لأن منافسنا خاض مباراة جيدة جداً، ومن الصعب الضغط على كرواتيا، ولكن أمام بلجيكا، كان من الأسهل ممارسة الضغوطات، وخصوصاً في وسط الملعب، وارتكبوا الأخطاء».

ورد المغرب الدين لبلجيكا، بعد 28 عاماً على خسارته أمامها صفر - 1 في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وبات قريباً من تكرار إنجازه في عام 1986، عندما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك. في المقابل، منيت بلجيكا بخسارتها الأولى أمام منتخب أفريقي في العرس العالمي، وتنتظرها قمة ملتهبة أمام كرواتيا، الوصيفة، في الجولة الثالثة الأخيرة، الخميس المقبل، فيما يلعب المغرب مع كندا في اليوم ذاته.

وأوقف المغرب السلسلة القياسية لبلجيكا، ناحية عدد الانتصارات في دور المجموعات، والتي بلغت ثمانية، معادلة البرازيل (1986 - 1994 و2002 - 2010).

كما هي الخسارة الـ 22 لبلجيكا في النهائيات، مقابل 21 فوزاً و9 تعادلات.

وأجرى المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس ثلاثة تبديلات على تشكيلته، فأبقى على مدافع أستون فيلا الإنجليزي، لياندر ديندونكر، ولاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي، يوري تيليمانس، وجناح أتلتيكو مدريد الإسباني، يانيك كاراسكو، على دكة البدلاء.

ودفع مارتينيس بمدافع بوروسيا دورموند الألماني، توما مونييه، وزميله في الفريق لاعب الوسط، ثورغان هازارد، ولاعب وسط إيفرتون الإنجليزي أمادو أونانا مكانهم، فيما جلس الهداف التاريخي للشياطين الحمر، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، على دكة البدلاء، بعد عودته إلى التدريبات قبل يومين، إثر تعافيه من إصابة في الفخذ.

وحاول المنتخب البلجيكي فرض أفضليته منذ البداية، من خلال الاستحواذ على الكرة، وكان بإمكانه افتتاح التسجيل مبكراً، عندما مرر ثورغان هازاردد خلف الدفاع إلى ميتشي باتشواي داخل المنطقة، فسددها قوية، أبعدها المحمدي إلى ركنية (5). وكاد أونانا يفعلها برأسية من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية مرت فوق العارضة (17).

وسدد مونييه من داخل المنطقة، بين يدي المحمدي (19).

وتلقى حكيمي كرة على طبق من ذهب، من نايف أكرد، خلف الدفاع، فانطلق وتوغل داخل المنطقة، لكنه سددها فوق العارضة (35).

ونجح زياش في افتتاح التسجيل من ركلة حرة جانبية مباشرة، خدعت الحارس كورتوا، لكن الحكم المكسيكي سيسار راموس ألغاه، بداعي التسلل على القائد رومان سايس (45 + 1).

وفعلها البديل صابري من ركلة حرة جانبية من الجهة اليسرى، سددها بيمناه في الزاوية اليمنى القريبة لمرمى كورتوا (73).

ووجّه البديل الآخر زكرياء أبو خلال، الضربة القاضية لبلجيكا، بتسجيله الهدف الثاني إثر تمريرة من زياش، تابعها بيمناه من مسافة قريبة، إلى يسار كورتوا (90 + 3).

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