الأخضر السعودي جاهز لمواجهة بولندا في المونديال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم الأخضر السعودي أمس استعداداته لمواجهة منتخب بولندا اليوم على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثاني من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022".

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب "سلمان الفرج" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب "رياض شراحيلي" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز