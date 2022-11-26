موعد مباراة السعودية وبولندا في المونديال والقنوات الناقلة

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو صفارة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، و(16:00) بتوقيت السعودية، ( 17:00) بتوقيت الإمارات.

وكان الأخضر السعودي قد استهل مشواره في مونديال قطر 2022، بفوز تاريخي على نظيره الأرجنتيني (2-1) في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل.

بينما خرج منتخب بولندا بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره المكسيكي (0-0)، التي أقيمت على استاد (974) بالعاصمة الدوحة، بعد أن أهدر نجمه روبرنت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك، بينما يتذيل "التانغو" الأرجنتيني الترتيب من دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

وستنقل مباراة السعودية وبولندا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المفتوحة، وكذلك قنوات الكأس الرياضية المفتوحة، كما كان الحال في مباراة الأرجنتين الأولى، ضمن قرار القناة القطرية بإذاعة مباريات المنتخبات العربية مجانا.

ويمكن متابعة المباراة أيضا من خلال " beIN Sports HD 2 Max" المخصصة لنقل مباريات المونديال، وقنوات الكاس "Alkass EXTRA TWO HD"، "Alkass EXTRA One HD".

أما البث المباشر للمباراة، فيأتي من خلال تطبيق تود التابع لـ"بي إن سبورتس"، وكذلك خدمة "beIN Sports Connect".

تردد قنوات "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا:

يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وبولندا عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، والتي تأتي بأكثر من تردد على قمر "نايل سات" وقمر "عرب سات".

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة على "نايل سات":

تردد القناة: 11054 - 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة على "عرب سات":

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة الكأس المفتوحة:

تردد قناة الكأس المفتوحة على "نايل سات":

تردد القناة: 11911

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الكأس المفتوحة على "عرب سات":

تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

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