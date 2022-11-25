مونديال 2022: قطر المضيفة تودّع رسمياً بتعادل هولندا والإكوادور

المصدر: أ ف ب

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فقد منتخب قطر المضيف الأمل بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بتعادل هولندا والاكوادور 1-1 الجمعة على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان المنتخب "العنابي" تلقى خسارته الثانية توالياً، أمام السنغال 1-3 بعد اولى افتتاحاً ضد الاكوادور صفر-2، فرفع المنتخبان الهولندي والاكوادوري رصيدهما إلى 4 نقاط مقابل 3 نقاط للسنغال وصفر لقطر التي اصبحت اول منتخب مضيف يفقد الأمل بعد مبارتين من دور المجموعات. وتلعب هولندا مع قطر والسنغال مع الإكوادور في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.



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