كأس العالم 2022.. السنغال تلحق بقطر الهزيمة الثانية في المونديال

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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ألحق المنتخب السنغالي الخسارة الثانية لمنتخب قطر، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، ليفقد العنابي بشكل كبير فرصة الصعود إلى الدور التالي.

بدأت المباراة قطر والسنغال، بانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين، وفي الدقيقة 14 سدد أكرم عفيف من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى، وحصل القطري إسماعيل محمد على بطاقة صفراء في الدقيقة 20 بعد تدخل قوي على بولاي ديا.

وجاء أول تهديد حقيقي للسنغال في الدقيقة 24، عن طريق إدريسا جاي بعدما سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل، وضغط لاعبو منتخب السنغال على دفاعات منتخب قطر بحثاً عن هدف أول، وحصل بولاي ديا لاعب منتخب السنغال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على همام أحمد.

وفي الدقيقة 41 افتتح بولاي ديا أول أهداف اللقاء، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها المدافع القطري بشكل خاطئ، ووصلت الكرة إلى بولاي ديا داخل منطقة الجزاء فسدد كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى، وحصل همام أحمد لاعب منتخب قطر على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على يوسف سبالي، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 48 تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف آخر في الشباك القطرية، عن طريق اللاعب فامارا دييديو، حيث بدأت اللعبة بركلة ركنية من جهة اليمين نفذها إسماعيل ياكوبس إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فامارا دييديو برأسية سكنت أعلى يمين المرمى، وحصل إسماعيل جاكوبس على بطاقة صفراء من بعد تدخل قوي على لاعب قطر، وحاول لاعبو قطر إدراك هدف تقليص الفارق، ولكن المحاولات لم ترتق إلى مستوى الخطورة، وسدد عبدالكريم حسن قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للسنغال بقليل.

وفي الدقيقة 63 أطلق المعز علي لاعب منتخب قطر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس إدوارد ميندي بشكل رائع من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار، وبعدها بأربع دقائق أنقذ إدوارد ميندي حارس السنغال هدف محقق لقطر، بعدما حول إسماعيل محمد كرة عرضية من جهة اليسار نحو المرمى، ولكن بسرعة رد فعل رائعة حولها ميندي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 73، كانت هناك ركلة حرة لصالح منتخب قطر من جهة اليسار نفذها أكرم عفيف إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بوعلام خوخي بتسديدة ارتطمت ببيدرو ميجل، ثم أبعدها ميندي من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين، وأحرز منتخب قطر هدفه الوحيد في الدقيقة 78 بعدما أرسل إسماعيل محمد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد مونتاري برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، قبل أن يعزز منتخب السنغال تقدمه بهدف ثالث، جاء عن طريق بامبا ديانج بعدما استقبل عرضية من جهة اليمين مرسلة من بابي ماتار سار، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وحصل باثي سيسيه لاعب منتخب السنغال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي، وأطلق عبد الكريم حسن تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى السنغال، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع، ثم حصل القطري عاصم ماديبو على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف، وقام لاعبو منتخب السنغال بتمريرات متتالية بين أقدامهم لاستغلال الوقت، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز السنغال على قطر 1/3، ويودع العنابي البطولة المقام على أرضه من دور المجموعات بعدما فشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية، وتلقى خسارتين أمام الإكوادور 0/2، والسنغال 1/3.

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