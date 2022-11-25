كأس العالم 2022.. منتخب إيران يحقق فوزاً قاتلاً على ويلز

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حقق منتخب إيران فوزاً قاتلاً على ويلز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، بافتتاح لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

واقتنص المنتخب الإيراني انتصاره المستحق بعدما أهدر العديد من الفرص الخطيرة على مدار المباراة، قبل أن يتمكن من إحراز هدفين متتالين في الوقت بدل الضائع للقاء.

وبدأت مباراة ويلز وإيران بمحاولة من جانب المنتخب الإيراني عن طريق سردار أزمون، بتسديدة من منتصف الملعب لكنها وصلت سهلة عند واين هينيسي حارس مرمى ويلز، وفي الدقيقة 12 كاد أن يباغت إيران بهدف أول بعد عرضية متقنة استقبلها كيفن موور ببراعة وسددها، لكن حارس مرمى إيران تصدى لها.

وفي الدقيقة 16 أحرز منتخب إيران هدفاً عن طريق علي غولي زاده بعد تمريرة قصيرة من أزمون، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي نهاية الشوط أتيحت فرصة هدف محقق لإيران بعد عرضية متقنة من سعيد عزة الله لكن لم يلحقها أزمون وذهبت خارج الملعب، وقبل نهاية الشوط الأول توالت خطورة إيران على مرمى ويلز بعد تسديدة قوية من أحمد نور الله لكنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وفي الشوط الثاني أتيحت فرصة هدف محقق لإيران، بدأت بتسديدة أزمون بعدما انفرد بالحارس لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن ثم عادت إلى علي غولي زاده وسدد، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر، ثم في الأخير عادت لأزمون الذي سددها بالرأس لكنها علت العارضة.

وواصل منتخب إيران سيطرته، وسدد عن طريق علي غولي زادة كرة قوية لكن حارس ويلز تصدى لها، وفي الدقيقة 73 كرر إيران زيارته لمرمى ويلز بتسديدة خطيرة عن طريق سعيد عزة الله لكن حارس ويلز تصدى لها أيضاً.

واستفاق منتخب ويلز في الدقيقة 82 عن طريق بن ديفيز الذي سدد كرة مباغتة لكن حارس مرمى إيران تصدى لها، وتعرض حارس مرمى ويلز واين هينيسي للطرد في الدقيقة 84، بعد تدخل عنيف على مهاجم إيران مهدي تارمي، وواصل المنتخب الإيراني خطورته عن طريق تارمي الذي سدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

واحتسب حكم اللقاء 9 دقائق وقت بدل ضائع، وخلال هذه الدقائق نجح منتخب إيران في إحراز هدفين واقتنص فوزاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة من المباراة، إذ جاء الهدف الأول عن طريق روزبيه تشيشمي، وبعد دقيقتين أضاف رامين رضائيان الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للمنتخب الإيراني بثنائية نظيفة.

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