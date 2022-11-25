بأقدام ريشارليسون..راقصو السامبا يعبرون صربيا بثنائية في المونديال

المصدر: وكالات

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استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم حملته في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بفوز مستحق على نظيره الصربي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وقاد ريتشارليسون خط هجوم رباعيا مخيفا، حيث هز الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وعادل هدف ريتشارليسون الثاني بعضا من الأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري. وبعد تمريرة سريعة، قام ريتشارليسون بلف جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر في وقت سابق. وتسعى البرازيل الى احراز لقب سادس قياسي والأوّل منذ عام 2002.

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