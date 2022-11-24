سويسرا والكاميرون.. مهمة صعبة

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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تأمل سويسرا في الحصول على النقاط مبكراً في المجموعة السابعة الصعبة حين تواجه الكاميرون في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم، بعد عام من أدائها القوي على الساحة الأوروبية. وبعدما أخرجت فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا صيف 2021 ثم تسببها بغياب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم بعدما تفوقت عليها في التصفيات الأوروبية، تأمل سويسرا بمواصلة مفاجآتها، لكن مهمة الوصول إلى ثمن النهائي للمرة الثالثة توالياً لن تكون سهلة، بدءاً من الاختبار ضد الكاميرون.

ويتألق نجوم المنتخب السويسري في أنديتهم، بدءاً بالقائد غرانيت تشاكا الذي سجل 4 أهداف هذا الموسم مع أرسنال الإنجليزي، ولا يزال كتلة نشاط في وسط الملعب مع تخليه عن مشاكساته التي خلقت له المتاعب مع الحكام في السابق.كما تأقلم المهاجم بريل إمبولو في صفوف موناكو المنتقل إليه من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وقلب الدفاع مانويل أكانجي الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند.

تألق

بالنسبة للكاميرون التي حلت ثالثة في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مطلع العام الحالي، فتضم في صفوفها بعض النجوم الذين يتألقون في صفوف الأندية الأوروبية أبرزهم حارس مرمى إنتر الإيطالي أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي أندريه فرانك زامبو-أنغيسا بالإضافة إلى إريك مكسيم تشوبو-موتينغ الذي يتألق في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في الآونة الأخيرة وزميله في خط المقدمة فنسان أبوبكر مع النصر السعودي.

وعلى الرغم من أن الكاميرون تعتبر صاحبة أقل فرصة في الوصول لدور الستة عشر من هذه المجموعة، فإن المواهب الهجومية للاعبيها تجعل لديها القدرة على إزعاج الدفاع السويسري.

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