البرازيل وصربيا.. استعراض وثقة

المصدر: الدوحة - رويترز

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ستتعامل البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، بحذر مع كونها المرشح الأكبر لحصد اللقب في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة صربيا في مواجهة قوية للمنتخبين في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم اليوم. وسيكون الضغط عالياً، حيث تهدف البرازيل إلى تعزيز رقمها القياسي وحصد اللقب السادس، وتملك تشكيلة مليئة بالمواهب، ولكنها تضم الكثير من اللاعبين الشبان أيضاً، ومنهم 16 لاعباً سيشاركون في كأس العالم لأول مرة.

وظهر جيل جديد من اللاعبين الموهوبين في البرازيل مثل فينيسيوس جونيور، ورودريجو، ورافينيا، وإيدر ميليتاو، وبرونو جيمارايش وأنتوني من بين آخرين، وكلهم تقريباً في أكبر الأندية الأوروبية. وإلى جانب المواهب الشابة، فهناك نيمار المتألق صاحب الخبرة، ما ساهم في تكوين قوة هائلة.

ثقة

من جانبها، وصلت صربيا إلى كأس العالم بثقة، حيث تصدرت أيضاً مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية، وضمنت الصعود للمستوى الأول بالفوز 2 - 0 خارج أرضها على النرويج بفضل هدفي دوسان فلاهوفيتش وألكسندر ميتروفيتش. ولم تعبر صربيا أبداً دور المجموعات في كأس العالم منذ الانفصال عن يوغوسلافيا السابقة، لكنها تتطلع إلى اقتناص الزخم في المجموعة السابعة القوية التي تضم أيضاً سويسرا والكاميرون.

وتأمل صربيا في أن يكون فلاهوفيتش وزميله في خط الهجوم ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الذي يعاني بدوره من إصابة أبعدته عن مباريات فريقه قرابة الشهر، جاهزين لمواجهة البرازيل بكامل قواهما.

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