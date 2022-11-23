مونديال 2022: فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز كبير على أستراليا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي



استهلت فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بطلة للعالم بفوز صريح على أستراليا 4-1 الثلاثاء على استاد الجنوب في منطقة الوكرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

وتقدم المنتخب الأسترالي بداية بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين (9)، قبل أن تردّ فرنسا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو (27)، أوليفييه جيرو (32 و71) وكيليان مبابي (68).

وكانت فرنسا توجت بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها إثر فوزها على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2018.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز