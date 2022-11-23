محمد بن راشد: المنتخب الـسعودي أفرحنا وأمتعنا

المصدر: دبي - علي الظاهري، الدوحة - وكالات

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنتخب السعودي بمناسبة الفوز التاريخي بهدفين مقابل هدف على حساب الأرجنتين أمس، في مستهل مشوار الأخضر السعودي في منافسات المونديال، وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هذا الفوز السعودي العربي في مونديال قطر، وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «مبروك للأخضر.. مبروك للسعودية.. مبروك لكل العرب».

وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بفوز المنتخب السعودي، وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: نبارك للمنتخب السعودي فوزه والأداء البطولي في أولى مبارياته في كأس العالم. وأضاف سموه: الأخضر السعودي نشر الفرحة بين جميع العرب والخليجيين، متمنياً سموه للأخضر السعودي التوفيق في مشواره في المونديال.

وبارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه في مستهل مشواره بمونديال قطر، وقال سموه عبر «تويتر»: «ألف مبروك للأشقاء».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عبر حساب سموه في «تويتر»: «مبروك للسعودية.. مبروك لنجوم وعشاق الأخضر.. أفرحتم كل العرب بهذا الأداء البطولي والفوز المستحق».

وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، فوز الأخضر السعودي عبر حساب سموه في «تويتر» قائلاً: «مبروك للمنتخب السعودي هذا الأداء المشرف.. مبروك هذا الفوز المستحق.. مبروك لكل العرب».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر حسابه في «تويتر»: «رأينا اليوم أبطالاً نتباهى بهم، الملعب كله شاهد على لوحة عنوانها الإصرار، لا مكان في قاموسنا للمستحيل، أداء مبهر، إصرار وتحدٍ، ونتيجة أفرحت قلب كل عربي، مبارك لرجال الأخضر، الفوز يليق بكم».

عندما تقدّمت الأرجنتين من ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، لم يخطر في بال أشدّ المتفائلين أن يرقص «الأخضر» على أنقاض الأسطورة الأرجنتينية، وأن يكون عقبة في تحقيق «التانغو» رقماً تاريخياً في عدد المباريات بلا خسارة، بعدما ذاق رفاق ميسي مرارة الخسارة بعد ثلاثة أعوام دون خسارة، لكنْ صالح الشهري وسالم الدوسري اللذان أحرزا هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 أشعلا مدرجات الملعب الذي استقبل 88 ألف متفرّج، لتهتف الجماهير السعودية «بيّضها الأخضر». وكان المنتخب الأرجنتيني على بعد 3 مباريات فقط من تحطيم رقم المنتخب الإيطالي «38 مباراة بلا خسارة»، إلا أن الفوز السعودي وقف حائلاً دون تحقيق الطموح الأرجنتيني.

وعبّر نجوم المنتخب السعودي عن فخرهم وسعادتهم بالفوز الذي حققوه على المنتخب الأرجنتيني، في مستهل مباريات «الأخضر» في المونديال، وقال صالح الشهري، صاحب هدف السعودية الأول في حديث تلفزيوني عقب المباراة: «كنا واثقين كثيراً بأنفسنا وأثبتنا أننا على مستوى التحدي. كمهاجم، ترغب في أن تسجل في كل مباراة. أي إنسان إذا عمل على تحقيق هدفه لا يمكن لأي شيء أن يوقفه».

واعتبر المدافع السعودي سعود عبد الحميد أن الفوز على الأرجنتين في بداية مشوار «الأخضر» بكأس العالم، أمس، بهدفين مقابل هدف، بمثابة مكافأة على تعب السنوات الثلاث التي قضاها المنتخب في الإعداد والتجهيز مع المدرب هيرفي رينار.

وقال سعود في تصريحات متلفزة: «تعبنا ثلاث سنوات والحمد لله فزنا اليوم على المرشح الأول للفوز بكأس العالم، سنفرح اليوم وننسى غداً لنفكر بالمباراة المقبلة. بإذن الله سنتأهل». وظهرت السعادة بالغة على وجه المدافع السعودي عبد الإله المالكي، مشيداً بكل عناصر الفريق، قائلاً: «الوحوش، الرجال، الأبطال.. كل شيء كان مُحَفِزاً من أجل الفوز، كنا في الموعد، لدينا مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين لنأكل العشب».

طالب الحارس السعودي محمد العويس المنتخبات العربية بأن تستغل عامل الأرض والجمهور في كأس العالم 2022 بقطر، معتبراً أن المنتخبات العربية تلعب على أرضها، وأن ذلك يخلق ميزة إضافية.

وقال العويس في تصريحات للتلفزيون القطري: «أتوقع وأتمنى وأدعي أن الفرق العربية تستغل عامل الجمهور وعامل الملعب والأجواء، لأننا اليوم نلعب على أرضنا».

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