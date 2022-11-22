كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية والأرجنتين وتاريخ المواجهات بينهما

المصدر: البيان

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يلتقي اليوم الثلاثاء المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني في استاد "لوسيل" في مستهل مشوارهما بمونديال قطر 2022.

ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة (C) التي تضم إضافة إلى السعودية والأرجنتين، كلا من منتخبي، المكسيك وبولندا. وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش والثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

وسيدير حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش، هذه المباراة المرتقبة، وسيعاونه مواطناه: توماش كلانتشنيك، وأندراج كوفاتشيتش. وسيكون الحكم الاحتياطي السنغالي ماغويت ندياي.

تاريخ مواجهات منتخبي السعودية والأرجنتين

تقابل منتخبا السعودية "الصقور الخضر" والأرجنتين "التانغو او "الألبيسيليستي" أربع مرات سابقا، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية.

المباراة الأولى: كانت في يوليو 1988، ضمن منافسات بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، وانتهت تلك المباراة بالتعادل ألإيجابي (2-2).

المباراة الثانية: كانت في بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية أيضا في نفس العام 1988، لتحديد المركز الثالث، وانتهت بفوز "الألبيسيليستي" بهدفين من دون رد.

المباراة الثالثة: هو اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمع بين المنتخبين، وأقيمت في العشرين من أكتوبر 1992، في نهائي بطولة كأس الملك فهد، والتي تحولت إلى بطولة كأس القارات فيما بعد.

وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3-1)، وحملت ثلاثية "الألبيسيليستي" توقيع كل من اللاعبين، ليوناردو رودريغيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييغو سيميوني، بينما سجل السعودي سعيد العويران هدف "الأخضر" الوحيد.

المباراة الرابعة: استضاف استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة ودية بين المنتخبين السعودي والأرجنتيني في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.

ميسي واجه السعودية مرة واحدة

خاض النجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي يعول عليه الكثير في مونديال كأس العالم 2022، مباراة واحدة فقط أمام منتخب السعودية، وكانت في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.

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