رغم مرارة الوداع .. جمهور اليابان يحرص على تنظيف استاد الجنوب

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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يواصل الجمهور الياباني تقديم الدروس في فن التعامل مع الملاعب والروح الرياضية والسمو الأخلاقي، عندما قدم درساً جديداً لمشجعي كرة القدم في العالم، وذلك بعد أن قاموا بتنظيف المدرجات، وإزالة كل المخلفات في الأماكن التي وجدوا بها أثناء مباراة اليابان مع كرواتيا، في ملعب الجنوب يوم الاثنين.

روح رياضية

ورغم خسارة المنتخب الياباني أمام نظيرة الكرواتي بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، الاثنين على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، ومرارة الخروج ومغادرة البطولة، إلا أن حسرات الخروج لم تؤثر على الجماهير وتدفعهم للخروج سريعاً هرباً من الهزيمة المفاجئة، وأظهروا أخلاقاً وعادات متأصلة في الشعب الياباني، وهي احترام المكان وتنظيفه قبل المغادرة.

سمو ياباني

المعتاد في ملاعب كرة القدم أن المدرجات بعد المباراة تكون مليئة بمخلفات الطعام والأغلفة المستخدمة وأكياس الطعام الفارغة وأكواب الشراب الفارغة، وتترك أغلبية الجماهير كل هذا وراءها، ليقوم شخص آخر بتنظيفها، ولكن هذا لا يحدث عندما يوجد الجمهور الياباني (ساموراى بلو) في المدينة، وهو ما حدث من قبل الجمهور الياباني في ملعب الجنوب، الذي أظهر سمواً وأخلاقاً رفيعة رغم مرارة الهزيمة.

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