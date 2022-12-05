طريقة اعتذار مدرب اليابان تبهر العالم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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أبهر هاجيمي موريياسو المدير الفني للمنتخب الياباني العالم ومتابعي مونديال قطر 2022 بطريقة اعتذاره للجمهور الياباني رغم أن المنتخب الياباني ودع بطولة كأس العالم مرفوع الرأس بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الحظ «الترجيح» بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما الاثنين بالدور الثاني (دور الـ16) للبطولة.

احترام وتقدير

كان مكمن الذهول والحيرة الذي كان واضحاً في وجوه الكثير من ممن شاهدوا المشهد داخل الملعب من غير اليابانيين في الانحناءة الرائعة من قبل المدرب هاجيمي موريياسو وفي وسط الملعب، مما يؤكد مدى الاحترام والتقدير المتبادل بين المدرب والجمهور الياباني الذي كان يتطلع إلى وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي، وكان الاعتذار بالطريقة اليابانية الرائعة بمثابة المسكن لتلك الآلام.

لاعب وطني

يحظى المدرب هاجيمي مورياسو بسجل ناصع مع منتخب بلاده اليابان، فالمدرب البالغ من العمر 49 عاماً 35 مباراة مع اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك تلك المباراة التي أقيمت في الدوحة وفشل فيها الفريق في التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 1994 عقبإدراك العراق التعادل في اللحظات الأخيرة.

واستطاع مورياسو كمدرب أن يقود سانفريس هيروشيما للفوز بلقب الدوري الياباني ثلاث مرات ما بين 2012 و2015 قبل أن يستقيل في 2017 عقب سلسلة من النتائج السيئة.

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