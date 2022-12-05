مبابي يتصدر قائمة هدافي المونديال بخمسة أهداف

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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انتزع النجم الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي صدارة هدافي بطولة كأس العالم قطر 2022 من نجوم كبار أمثال إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنجلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، أوليفييه جيرو (فرنسا) بعد أن سجل ثنائية رائعة في شباك المنتخب البولندي ليقود منتخب بلاده فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم لمواجهة إنجلترا التي سحقت هي الأخرى منتخب السنغال بثلاثية نظيفة.

محطم الأرقام

وبصدراته لقائمة هدافي بطولة كأس العالم أصبح مبابي اللاعب رقم واحد في العالم متخطياً الثنائي ميسي ورونالدو في الإحصائيات والأداء فضلاً عن كونه اللاعب الأصغر سناً وهو في عمر 23 عاماً، فيما سيكون المونديال الحالي هو الأخير للثنائي ميسي ورونالدو اللذين سيعتزلان اللعب الدولي، فيما سيكون الطريق معبداً لمبابي ليكون أسطورة كرة القدم المقبلة بلا منازع.

خمسة أهداف

وبانتهاء مباراة إنجلترا والسنغال تكون القائمة النهاية لهدافي كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل على النحو التالي:

- 5 أهداف:

كيليان مبابي (فرنسا)

3 أهداف:

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنجلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، أوليفييه جيرو (فرنسا)

- هدفان:

مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا).

- هدف:

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن، جوردان هندرسون، هاري كاين (إنجلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي، دالي بليند، دنزل دامفريس (هولندا)، تيموثي وياه، كريستيان بوليسيك، حجي رايت (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)، صالح الشهري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك، ماثيو ليكي (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري (ألمانيا)، تاكوما أسانو، أو تاناكا (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، جيردان شاكيري، ريمو فرويلر (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو، ريكاردو هورتا (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي (بولندا)، كيشر فولر، يلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال، حكيم زياش، يوسف النصيري (المغرب)، ماركو ليفايا، لوفرو ماير (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، دوشان فلاهوفيتش (صربيا)، كازيميرو (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيس، هنري مارتن (المكسيك)، يونغ-غوون كيم، هي-تشان هوانغ (كوريا الجنوبية).

- هدف عكسي:

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا).

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