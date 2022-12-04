في ليلة فرنسية بامتياز.. مبابي ملك الأرقام القياسية

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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في ليلة فرنسية بامتياز بات الفرنسي كيليان مبابي اللاعب رقم واحد في العالم، وملك الأرقام القياسية في بطولات كأس العالم، بعد أن نجح في قيادة بلاده لبلوغ دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره البولندي 3 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة حالياً في قطر.

أرقام خارقة

أرقام كيليان مبابي أمام بولندا تعتبر خارقة، وتؤكد أنه أسطورة كرة القدم القادمة بعد ميسي ورونالدو، اللذين شغلا العالم في العقود الماضية، وبات مبابي هداف كأس العالم بفارق مريح.

• تجاوز أهداف كريستيانو رونالدو في كأس العالم.

• تجاوز أهداف دييغو مارادونا في كأس العالم.

• تعادل مع أهداف ليونيل ميسي في كأس العالم.

• يصل لهدفه رقم (9) في كأس العالم بعمر 23، ليعادل عدد أهداف ميسي، ويتفوق على كريستيانو بهدف.

هداف كأس العالم

بات مبابي هداف كأس العالم بفارق مريح عن أقرب منافسيه، بفضل الثنائية، التي سجلها اليوم في الشباك البولندية، حيث تمكن من الانفراد بصدارة هدافي بطولة كأس العالم 2022، بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف، مبتعداً بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، ماركوس راشفورد، وليونيل ميسي، وأوليفييه جيرو، وألفارو موراتا، وكودي جاكبو.

كما أصبح مبابي أول لاعب فرنسي في التاريخ يسجل 4 أهداف على الأقل في نسختين متتاليتين لكأس العالم.

وأصبح المهاجم الفرنسي، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلال مونديال 2022 بتسجيله 5 أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إلى أن مبابي أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل بلوغه 24 عاما.

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