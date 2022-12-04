في تغريدة عاجلة.. نيمار يبعث رسالة مهمة لعشاق السامبا البرازيلية

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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بعث نجم منتخب البرازيل نيمار برسالة طمأنة إلى جماهير وعشاق السامبا البرازيلية عبر حسابه الرسمي في «تويتر» في تغريدة مبهجة ومفرحة، مصحوبة بصورتين له أثناء التدريبات، في رسالة يؤكد فيها جاهزيته للمواجهة المقبلة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 بعد أن غاب عن مباراة منتخب بلاده الماضية في دور المجموعات أمام سويسرا.

إصابة مؤلمة

كان نجم منتخب البرازيل نيمار قد تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن، حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر في مونديال قطر 2022. وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار في تصريحات سابقة في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة: إن نيمار يعاني من «إصابة في الرباط الجانبي» للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل.

وأضاف لاسمار: «لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة».

تاريخ الإصابات

ويملك نيمار تاريخاً حزيناً مع الإصابات، وتحديداً في كاحله الأيمن في عام 2019، وهي الإصابة التي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أمريكا، كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا، حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

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