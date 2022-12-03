الشبل والأسد يقودان الطواحين الهولندية لربع نهائي المونديال

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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نالت لقطة نجم المنتخب الهولندي دالي بليند وهو يحتفل مع والده اليوم إشادات عالمية بوصفها لقطة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم، حيث حرص دالي بليند لاعب منتخب هولندا على الذهاب والاحتفال مع والده مساعد المدرب عقب تسجيل هدف في مباراة منتخب بلاده ضد أمريكا التي أقيمت على ملعب «خليفة الدولي»، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ثنائي مدهش

ونجح الثنائي المدهش في قيادة الطواحين الهولندية إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 حيث تأهل المنتخب الهولندي لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأمريكي 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 بالنسخة الحالية المقامة في قطر.

وسيواجه المنتخب الهولندي الفائز من المباراة الأخرى التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت، بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لهجومية بعد التغيرات التي أجراها كل منهما، وسدد المنتخب الأمريكي عدة فرص باتجاه المرمى الهولندي حتى أحرز حاجي رايت هدف تجديد الأمل للفريق الأمريكي في الدقيقة 76 .

ولكن المنتخب الهولندي رد سريعا بالهدف الثالث عن طريق دينزل دومفريس في الدقيقة 81 لينهي المنتخب الهولندي المباراة لصالحه ويتأهل لربع النهائي.

مسيرة الأسد

ديرك فرانسيسكوس «داني» بلايند (بالهولندية: Danny Blind)‏ صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات مع الكرة الهولندية والعالمية وهو لاعب كرة قدم سابق ومدرب كرة قدم هولندي حالياً ولد في يوم 1 أغسطس 1961 في بلدة أوست سوبورغ في هولندا، في مسيرته لعب في مركز الدفاع مع نادي سبارتا روتردام من 1979-1986 في 165 مباراة ثم لعب مع أياكس أمستردام من 1986-1999 في 372 مباراة.

42 مباراة

كما لعب مع منتخب هولندا لكرة القدم في 42 مباراة وسجل هدفاً واحداً معه، كان ضمن تشكيلة أياكس أمستردام التي فازت دوري أبطال أوروبا 1994-95، كما كان ضمن تشكيلة منتخب هولندا التي شاركت في كأس العالم 1990 و 1994 وأمم أوروبا 1992 و 1996، وفي مسيرته التدريبية بدأ كمساعد مدرب لنادي أياكس أمستردام، وثم أصبح مساعد المدرب لمنتخب هولندا لكرة القدم وفي 2015 أصبح هو مدرب المنتخب الهولندي بعد استقالة غوس هيدينك، داني بلايند هو أيضاً والد لاعب منتخب هولندا الحالي دالي بليند الذي لعب مع مانشستر يونايتد ويلعب حالياً مع أياكس.

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