برونو أم رونالدو... «الفيفا» يتدخل ويحسم جدل هدف البرتغال الأول

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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أثار الهدف الأول للمنتخب البرتغالي المسجل في الدقيقة 54 في مواجهة البرتغال والأوروغواي موجة من التساؤلات الحائرة حول هوية مسجل الهدف هل هو برونو فيرنانديز الذي أرسل العرضية أم زميله قائد المنتخب رونالدو، الذي تحرك برأسه نحو الكرة، ليتدخل الفيفا ويحسم الجدل ويسجل الهدف باسم برونو.

رأسية رونالدو

بدأت القصة عندما احتسب حكم المباراة الهدف لصالح رونالدو باعتباره من استقبل الكرة برأسية رائعة غير بها مسار الكرة داخل الشباك، وهو ما لم يشكك فيه أحد خاصة بعد الاحتفال الكبير من قبل رونالدو بالهدف، وكان بمثابة التأكيد أنه مسجل الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 54.

الفيفا يتدخل

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تدخل ليحسم الجدل الذي دار في العالم بكامله، حيث تناقلت وسائل الإعلام صور الهدف بين مشكك ومؤكد، ويعلن عبر حسابه الرسمي أن الهدف سجله برونو، بعد المراجعة الدقيقة له.

أرقام برونو

شهدت المباراة أيضاً تميزاً كاملاً للنجم البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي أضاف ثاني أهداف بلاده، ليدخل تاريخ المنتخب البرتغالي، ويسجل عدداً من الأرقام المهمة في مسيرته مع منتخب البرتغال، حيث بات ثاني أكثر لاعب مساهمة للأهداف في كأس العالم قطر 2022. حيث أسهم بـ 4 أهداف أقل بهدف واحد من كيليان مبابي، الذي أسهم بخمسة أهداف.

وأسهم برونو فيرنانديز في جميع أهداف البرتغال في كأس العالم 2022 .

تأهل غالٍ

تأهل المنتخب البرتغالي لدور الستة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، وذلك بعد فوزه على أوروغواي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالمسابقة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

ويختتم المنتخب البرتغالي مواجهاته بدور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني في اليوم نفسه.

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