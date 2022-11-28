بفوزها على كوريا الجنوبية.. غانا تحقق أرقاماً تاريخية في المونديال

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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حقق المنتخب الغاني لكرة القدم بفوزه اليوم على منتخب كوريا لجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022 عدة أرقام تاريخية عبر مشاركاته المتعددة في المونديال.

ثلاثية تاريخية

وبفوزها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على كوريا الجنوبية تكون غانا قد سجلت لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، فهي شاركت من قبل في نهائيات كأس العالم 3 مرات، أولها في بطولة 2006 انهزم أمام بطل العالم إيطاليا 2-0 ثم فاز على جمهورية التشيك 2-0 وعلى منتخب الولايات المتحدة 2-1 قبل الهزيمة أمام البرازيل 3-0. وفي 2010 فاز على صربيا 1-0 و تعادل مع أستراليا 1-1 ثم انهزم أمام ألمانيا 1-0 و في الدور الثاني جدد فوزه على منتخب الولايات المتحدة 2-1 ثم خرج أمام الأوروغواي في الدور الربع النهائي بركلات الترجيح. وفي 2014 لم يتمكن منتخب غانا من تجاوز الدور الأول بعد خسارته أمام الولايات المتحدة 2-1 وتعادله مع ألمانيا 2-2 وخسارته أمام البرتغال 2-1.

ثنائية قدوس

وبات اللاعب الغاني محمد قدوس (22 سنة) أول لاعب غاني في التاريخ يسجل هدفين في مباراة واحدة من كأس العالم بعد أن سجل ثنائية عالمية في شباك كوريا الجنوبية قاد بها منتخب بلاده للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان من الطبيعي جداً أن يتم اختيار اللاعب محمد قدوس من قبل اللجنة المنظمة لكأس العالم ليكون رجل مباراة غانا وكوريا الجنوبية، والذي أصبح ثاني أصغر لاعب أفريقي يسجل هدفين في مباراة بكأس العالم، بعد أحمد موسى لاعب نيجيريا عندما أحرز ثنائية ضد الأرجنتين في عام 2014.

ذكريات ذهبية

وبفوزها اليوم على كوريا الجنوبية أحييت غانا آمالها بالتأهل إلى ثمن النهائي مستعيدة بذلك ذكريات جميلة في المونديال وتطلع إلى تكرار إنجاز دورة جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغت الدور ربع النهائي وكانت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون أول منتخب أفريقي يصل الدور قبل النهائي.

حيث يحتل منتخب غانا المركز الثاني ووصافة المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يتذيل كوريا الجنوبية الترتيب بنقطة واحدة، وأنعش منتخب غانا آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة أمام منتخب أوراغوي في المواجهة المقبلة.

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