هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي أمام بولندا؟.. الخبير الدولي محمد عمر يجيب

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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فجر خبير التحكيم والحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكرة محمد عمر مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً وموضحاً بنص القانون أن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض لظلم كبير في مواجهته مع نظيره البولندي اليوم في بطولة كأس العالم ضمن مواجهات دور المجموعات، بعدم إعادة ركلة الجزاء التي نفذها اللاعب سالم الدوسري وبنص المادة 14 كان يجب إعادة الركلة.

قرار غير موفق

وتوضيحاً وتفصيلاً لما حدث يقول الخبير محمد عمر، إن بعد الرجوع الدقيق لمشاهد لقطة تنفيذ ركلة الجزاء من قبل لاعب السعودية سالم الدوسري والرجوع إلى تمركز حارس مرمى بولندا أثناء تنفيذ ركلة الجزاء نجده قد تحرك للأمام قبل أن يركل الدوسري الكرة في اتجاه المرمى، وهو أمر يخالف نص المادة 14 من قانون كرة القدم الذي يسمح للحارس التحرك عرضياً أي إلى اليمن أو اليسار وليس التقدم للأمام، وبذلك يكون الحكم غفل عن تنفيذ نص المادة 14 وتطبيقه على حالة حارس مرمى بولندا وحرمان السعودية من فرصة إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، وهو يعد من الأخطاء المؤثرة في مسيرة المباراة، وفي بطولة عالمية كبرى كأس العالم.

دور الفار

وتساءل الخبير محمد عمر ونائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكرة عن سبب عدم تدخل مساعد الحكم وتقنية الفار لتنبيه الحكم عن خطأ حارس مرمى بولندا، ومن ثم إعادة ركلة الجزاء لأن من مهام مساعد الحكم تنبيه الحكم للأخطاء التي تحدث من قبل الحراس أثناء تنفيذ ركلات الجزء لأنه يكون الأقرب إلى خط المرمي من الحكم وهي بديهيات معروفة لكل قضاة الملاعب في العالم فما بالك بحكام في كأس العالم.

المادة (14): ركلة الجزاء

ولمزيد من الفائدة نورد نص المادة المادة (14): ركلة الجزاء

لمعرفة ضوابط تنفيذ ركلة الجزاء والمخالفة المنصوصة عليها قبل وأثناء تنفيذ الركلة وهي كالتالي:

المادة (14): ركلة الجزاء

تمنح ركلة الجزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد الأخطاء العشرة التي يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ضمن منطقة جزائه حين تكون الكرة في اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشر من ركلة جزاء.

يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كل شوط أو عند نهاية كل فترة من فترتي الوقت الإضافي.

مكان الكرة واللاعبين׃

الكرة׃

- يتم وضعها فوق نقطة الجزاء.

اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء׃

- يتم تحديد هوية اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء بوضوح.

حارس المرمى المدافع׃

- يجب أن يبقى حارس المرمى على خط مرماه في مواجهة اللاعب الذي ينفذ الركلة بين القائمين إلى أن يتم ركل الكرة.

يكون موقع اللاعبين الآخرين غير اللاعب الذي ينفذ الركلة كما يلي׃

- ضمن ميدان اللعب.

- خارج منطقة الجزاء.

- خلف علامة الجزاء.

- على مسافة 9.15 م ( 10 ياردة) على الأقل من علامة الجزاء.

الحكم׃

- لا يعطي الحكم الإشارة بتنفيذ ركلة الجزاء حتى يصبح اللاعبون في المواقع المحددة لهم في القانون.

- هو الذي يقرر أن ركلة الجزاء قد استكملت.

الإجراءات׃

- اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى الأمام.

- لا يلعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

- تصبح الكرة في اللعب بعد ركلها تحركها إلى الأمام.

لدى تنفيذ ركلة جزاء أثناء الوقت الأصلي للعب أو لدى تمديد الوقت عند نهاية الشوط الأول أو المباراة من أجل تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة جزاء فإنه يتم احتساب هدف إذا حدث ما يلي قبل أن تمر الكرة بين القائمين وتحت العارضة.

- لمست الكرة أياً من القائمين أو كليهما أو العارضة و / أو حارس المرمى.

المخالفات و العقوبات׃

إذا أعطى الحكم الإشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ثم حدثت إحدى الحالات التالية قبل أن تصبح الكرة في اللعب.

إذا انتهك اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة׃

- يسمح الحكم باستمرار الركلة.

- يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى.

- إذا لم تدخل المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس من مكان حدوث المخالفة.

إذا انتهك حارس المرمى مواد قانون اللعبة׃

- يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

- يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى.

- يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى.

إذا دخل زملاء اللاعب الذي ينفذ الركلة إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 9.15 م ( 10 ياردات) من علامة الجزاء׃

- يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

- يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى.

- إذا لم تدخل المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس من مكان حدوث المخالفة.

- إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى أو عارضة أو قائم المرمى ولمسها هذا اللعب يوقف الحكم اللعبة يوقف ويستأنفه بركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس.

إذا دخل أحد زملاء حارس المرمى إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 9.15 م ( 10 ياردة) من علامة الجزاء׃

- يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

- يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى.

- يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى.

في حالة حدوث مخالفة لمواد قانون اللعبة من قبل لاعب من كل من الفريقين المدافع أو المهاجم، يتم ما يلي׃

- يعاد تنفيذ الركلة.

في حالة حدوث الآتي بعد تنفيذ ركلة الجزاء׃

لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة مرة ثانية ( باستثناء لمسها بيديه) قبل أن تلمس لاعباً آخر.

- يمنح الفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة وتنفيذ الركلة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة.* (أنظر ملاحظات على مواد قانون اللعبة).

إذا لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة بيديه عن عمد قبل أن تلمس لاعباً آخر׃

- يمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذها من مكان وقوع المخالفة.* (أنظر ملاحظات على مواد قانون اللعبة).

إذا تم لمس الكرة بواسطة عامل خارجي أثناء تحركها إلى الأمام׃

- يعاد تنفيذ الركلة.

إذا ارتدت الكرة إلى داخل ميدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو من القائمين ثم تم لمسها من قبل عامل خارجي يتم الآتي׃

- يوقف الحكم اللعب.

- يستأنف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي لامست فيه الكرة العامل الخارجي.

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