إسماعيل راشد لـ «البيان»: فرنسا بطل المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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رشح إسماعيل راشد لاعب منتخبنا الوطني الأسبق وعضو اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، منتخب فرنسا للاحتفاظ بلقبه خلال مونديال قطر الحالي، نظراً لكونه يقدم مستوى متميزاً وعملاً فنياً جماعياً لافتاً للنظر، وتفوقه على منتخبات أستراليا والدنمارك، وتأهله عن المجموعة الرابعة مبكراً قبل اختتام منافسات الدور الأول، وقال: أعتقد أن المنتخب الفرنسي لديه الكثير ليقدمه خلال الأدوار المقبلة، ويعتبر أكثر منتخب يقدم كرة جميلة جماعية خلال الدور الأول.

بداية

وقال إسماعيل راشد في تصريح خاص لـ«البيان»: إن انطلاقة الدور الأول لمونديال قطر جاءت قوية وغير تقليدية، وحفلت بالعديد من المفاجآت في النتائج منذ الجولة الأولى، مثل فوز السعودية على الأرجنتين المرشح للفوز باللقب، وفوز اليابان على ألمانيا، حتى خسارة إيران من إنجلترا بالستة، هذه نتائج غير متوقعة وساهمت في زيادة سخونة المنافسات وجذب الجماهير للمدرجات ومشاهدة المباريات تلفزيونياً، وتلك أجواء جميلة تعبر على سير مونديال بشكل مميز، سواء من الناحية التنظيمية، حيث تفوقت قطر في التنظيم ولم تترك ثغرة واحدة أمام منتقديها.

وفيما يتعلق بالمشاركة العربية خلال منافسات المونديال قال إسماعيل راشد: أعتبر المشاركة العربية خلال تلك النسخة هي الأفضل في النسخ الأخيرة للمونديال وحتى صباح أمس كانت محصلة العرب 8 نقاط، حصدتها من خلال فوز السعودية المبهر على الأرجنتين، وتعادل تونس مع الدنمارك، وتعادل المغرب كرواتيا .

ومن ثم الفوز على بلجيكا هذا الفوز الذي أبهر العرب في كل مكان، وأتمنى تأهل السعودية للدور الثاني بعد تحقيقها الفوز على المكسيك، كذلك تأهل المنتخب المغربي بعد تحقيقه نتيجة إيجابية أمام كندا في ختام منافسات الدور الأول للبطولة.

وأبدى إسماعيل راشد حزنه على خروج المنتخب القطري من منافسات البطولة، وقال:

يبدو أن تأهيل اللاعبين نفسياً للبطولة لم يكن على ما يرام، لذلك ظهر الضغط النفسي على أداء اللاعبين خلال مباراتي الإكوادور والسنغال، وكم كنت أتمنى أن يقدم الفريق مستوى أفضل، بما يتواكب مع التنظيم الجيد الذي ظهر عليه الجانب القطري خلال تلك المنافسة العالمية الكبيرة، وكان على مستوى التحدي، ويكفي القول إن مستوى الملاعب يفوق الوصف.

متعة

وأضاف إسماعيل راشد: هناك العديد من المنتخبات التي أعجبني أداؤها خلال منافسات البطولة، مثل المنتخب الفرنسي .

وكذلك الإسباني والإكوادوري والبرتغالي، ومثل تلك المنتخبات تستحق التأهل إلى الدور الثاني للبطولة ومواصلة مشوارها، وكم كنت أتمنى أن يكون معها منتخب الأرجنتين لأنه من المنتخبات القوية والعريقة ومن المرشحين للقب، ولو حقق الفريق الفوز في اللقاء أمام بولندا سيكون تأهله مفيداً للبطولة من الناحية الفنية.

ولكن المباراة صعبة بدون شك. وعن النجوم الذين لفتوا نظره بمستواهم خلال منافسات البطولة حتى الآن قال إسماعيل راشد:

هناك عدد من النجوم الذين تألقوا خلال الفترة الماضية من عمر المنافسات، وأذكر منهم لاعب الإكوادور المتميز لويس أنتونيو فالنسيا، وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا فكلاهما من اللاعبين المميزين الهدافين، ولكن أكثر ما لفت نظري خلال تلك البطولة عدم وجود النجم الذي يشد الانتباه ويجذب عشاق اللعبة، وأعتقد أن اللعب الجماعي غلب على أداء المنتخبات لذلك قل ظهور النجوم البارزين.

نكهة

واكد إسماعيل راشد أن بنهاية الدور الأول للمسابقة وتأهل أفضل 16 منتخباً، سيجعل للمنافسات نكهة مختلفة وأداء مغايراً.

حيث ستبدأ المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في إظهار وجهها الحقيقي، حتى لا تخسر فرصة الاستمرار في أجواء البطولة، والمنافسة على اللقب مما سيجعل المشاهد والمتابع للبطولة يستمتع بمستوى متميز، ويرى الأداء الأفضل من النجوم، وفي اعتقادي أن المستوى الحقيقي لكأس العالم يبدأ من الدور الثاني للمنافسات.

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