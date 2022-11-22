كان لها مفعول السحر.. كلمات محمد بن سلمان تُهدي السعودية فوزاً تاريخياً بكأس العالم (فيديو)

المصدر: البيان

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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله منتخب الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعدما حقق الصقور أولى مفاجآت المونديال بالفوز على الأرجنتين 1/2 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحرص محمد بن سلمان خلال كلماته الموجهة للاعبي منتخب السعودية، على تحفيزهم بشكل كبير، الأمر الذي ساهم في تغلبهم على المنتخب المرشح لحصد لقب كأس العالم 2022، في مفاجأة مدوية.

وكان محمد بن سلمان استقبل لاعبي المنتخب السعودي وأعضاء الجهازين الفني والإداري 23 أكتوبر الماضي، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، وياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطالبهم بالاستمتاع خلال مباريات كأس العالم، وخوضها دون ضغوطات نفسية، وهي الكلمات التي كان لها مفعول السحر في نفوس لاعبي الأخضر.

وقال محمد بن سلمان خلال هذا اللقاء: "أعرف أن مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، ما أريد قوله هو خلكم مرتاحين، واستمتعوا، مجموعتنا صعبة وفيها أقوى فرق العالم".

وأضاف: "ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل، أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي".

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022، رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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