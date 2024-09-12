انتكاسات تاريخية للأرجنتين والبرازيل في تصفيات مونديال 2026

المصدر: البيان

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شهدت فترة التوقف الدولي سبتمبر 2024 سقوطاً غير متوقع لمنتخبي الأرجنتين والبرازيل، حيث تعرض كلاهما لهزائم تاريخية في تصفيات كأس العالم 2026.

خسر المنتخب الأرجنتيني أمام كولومبيا بنتيجة 1-2، بينما تلقت البرازيل خسارة بهدف نظيف أمام باراغواي.

ورغم أن هذه الخسارات لا تهدد فرص المنتخبين في التأهل بشكل مباشر، فإنها تركت بصمة سلبية في سجلاتهم التاريخية.

الأرجنتين تتلقى أول هزيمة في 2024

تعرضت الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم 2022، لأول خسارة لها هذا العام أمام كولومبيا، وهي الهزيمة الثانية لها في التصفيات الحالية.

هذه الخسارة جاءت بعد 17 عاماً من آخر سقوط للأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، والتي حدثت في نوفمبر 2007.

البرازيل تسجل خسارة نادرة أمام باراغواي

من جهتها، سقطت البرازيل أمام باراغواي للمرة الأولى منذ 2008 في تصفيات كأس العالم.

وكانت آخر خسارة للسيليساو أمام باراغواي في يونيو 2008 بنتيجة 0-2.

ترتيب المنتخبات

ورغم هذه النتائج، لا يزال المنتخب الأرجنتيني في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة، بينما تراجعت البرازيل للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، وهي لا تزال ضمن المراكز المؤهلة لكأس العالم 2026.

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