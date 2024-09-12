5 انتصارات فقط لـ«عرب آسيا» في بداية الطريق إلى المونديال

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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حققت المنتخبات العربية نتائج متباينة في مستهل مشوار المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إذ ابتسمت الجولتان الأولى والثانية للبعض، وجاءت مخيبة للبعض الآخر.

ويشكل العرب نصف عدد المنتخبات في تصفيات المونديال بـ 9 منتخبات من 18 منتخباً آسيوياً ضمن المجموعات الثلاث في «الطريق إلى المونديال».

واكتفت المنتخبات العربية بـ 5 انتصارات، بعد مرور جولتين، بينما حققت 7 تعادلات وسقطت في فخ الخسارة في 6 مباريات، وشهدت 5 مواجهات عربية خالصة.

ولم ينجح الأبيض الإماراتي في استثمار الانطلاقة الإيجابية لمشوار التصفيات بعد الفوز الذي حققه في الجولة الأولى خارج الديار على حساب نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن المنتخب الوطني تعثر في الجولة الثانية بالخسارة أمام إيران، ليكتفي بـ 3 نقاط وضعته في المركز الثالث بالمجموعة الأولى خلف أوزبكستان وإيران اللتين حصدتا العلامة الكاملة بـ 6 نقاط.

وفرط المنتخب القطري في تفوقه على كوريا الشمالية في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى وسقط في فخ التعادل الإيجابي 2 - 2، ليحتل المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وشهدت المجموعة الثانية بالتصفيات 4 مباريات عربية خالصة في الجولتين الأولى والثانية تميز خلالها منتخبا الأردن والعراق اللذان نجحا في تصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية، وبعد تعادل منتخب «النشامى» مع الكويت 1 - 1 في الجولة الأولى، حصد أول انتصار له في المجموعة على حساب شقيقه الفلسطيني 3 - 1، بينما جاءت بداية العراق قوية في أول مباراة بالفوز على عمان بهدف نظيف، وتعادلت في الثانية مع الكويت التي احتلت المركز الرابع بنقطتين، فيما جاء المنتخب الفلسطيني خامساً بنقطة واحدة، وخامساً عمان التي تعد المنتخب العربي الوحيد الذي لم ينجح في حصد أي نقطة.

ورغم البداية القوية والملحمية للأحمر البحريني بالفوز المدوي خارج أرضه على حساب منتخب أستراليا بهدف دون رد في الجولة الأولى، إلا أنه واجه منتخب اليابان القوي في الجولة الثانية وخسر على ملعبه بنتيجة ثقيلة بخماسية، ولكن تبقى حظوظه قائمه بحصده 3 نقاط وضعته ثالثاً في المجموعة.

وتدارك «الأخضر» السعودي صدمة البداية المخيبة للتصفيات بتعادله 1 - 1 على أرضه مع إندونيسيا في مباراة شكلت مفاجأة كبيرة في انطلاقة مشوار المنتخب المتمرس في التأهل إلى نهائيات المونديال.

ونجح المنتخب السعودي في الانتفاض وتعويض فقدان نقطتين بفوز صعب على الصين على ملعبه وبعشرة لاعبين بعد طرد محمد كنو بهدفين مقابل هدف، إذ تدارك الموقف الذي كان سيضع الأخضر في وضعية صعبة في حالة تعادله أو خسارته، ليأتي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بـ 4 نقاط خلف اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة.

تباين

ويرى خالد عبيد المحلل الفني ومدير فريق النصر السابق أن نتائج وأداء المنتخبات العربية في بداية مشوار التصفيات لم يكن ثابتاً وشهدت تبايناً ما بين الجولتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن المواجهات العربية قللت نسبياً من نسبة فوز العرب.

وقال: «إجمالاً لم يكن هناك ثبات على مستوى الأداء والنتائج للعرب في أول جولتين من التصفيات، وشاهدنا اختلافاً كبيراً في المجموعات الثلاث، وكنا نأمل تحقيق نتائج أفضل إلا أن مشوار التصفيات لا يزال طويلاً، ولكنه يحتاج إلى التعامل بالقطعة، وتحديد كل منتخب لهدفه خلال كل مواجهة يخوضها حتى نهاية التصفيات».

وأضاف: «للأسف خسر منتخبنا الوطني من إيران في المباراة الثانية رغم النتيجة الإيجابية بالفوز على قطر في البداية، حيث افتقد الأبيض للجانب الهجومي والمهاجم الهداف صاحب اللمسة الأخيرة، وجاء هدف إيران من خطأ في التمركز الدفاعي مما فتح زاوية التصويب التي جاء منها هدف المباراة».

وتابع: «منتخب البحرين فاجأ الجميع بالفوز على أستراليا خارج أرضه، ولكنه للأسف تعرض لهزيمة قاسية من اليابان مما يؤكد عدم ثبات المستوى، وربما الأردن نجح في الظهور بشكل جيد نسبياً ولكن في النهاية جاءت مبارياته أمام منتخبات عربية مثل فلسطين وعمان، كما أن السعودية عانت كثيراً سواء بالتعادل مع إندونيسيا أم أمام الصين رغم الفوز».

وأكد أن حظوظ المنتخبات العربية قائمة بشرط الاستفادة من أخطاء المباريات الماضية ووضع هدف في كل مباراة على حدة، لافتاً إلى أن الأبيض الإماراتي مطالب بتقديم أداء أفضل لا سيما وأن المواجهتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان ليستا سهلتين على الإطلاق، وكوريا تجيد استغلال الكرات الثابتة وتتميز بالتسديد، وهو ما يفرض على الجهاز الفني للمنتخب تحسين الجانب الدفاعي والعمل على تطوير الهجوم.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة يومي 10 و15 أكتوبر المقبل، حيث تستضيف الإمارات نظيرتها كوريا الشمالية، والأردن وكوريا الجنوبية، وعمان والكويت، وقطر وقيرغيزستان، والبحرين وإندونيسيا، والسعودية واليابان، والعراق وفلسطين، بينما تشهد الجولة الرابعة مواجهات تجمع بين فلسطين والكويت، كوريا الجنوبية والعراق، أوزبكستان والإمارات، إيران وقطر، الأردن وعمان، السعودية والبحرين.

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