لاعبو الأبيض: آسفون على الخسارة ونعد بالتعويض

المصدر: العين - البيان

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عبر لاعبو منتخبنا الوطني عن أسفهم للخسارة التي تعرض لها الأبيض الإماراتي أمام المنتخب الإيراني أول من أمس بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعاهدوا على التعويض في المباريات المقبلة وإسعاد الشارع الرياضي الإماراتي، مجمعين على أن المنتخب لم يكن يستحق الخسارة، ولم يحالفه التوفيق في المباراة قياساً على المردود المتميز الذي قدمه أمام محترفي المنتخب الإيراني.

وتوجه خالد عيسى، حارس مرمى الأبيض الإماراتي باعتذارهم كلاعبين على الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام المنتخب الإيراني المرشح الأول، وأشاد بجهود اللاعبين داخل الملعب وروحهم القتالية العالية، وقال: أجبرنا لاعبي المنتخب الإيراني الذي يلعب أغلبهم في الدوريات الأوروبية على التراجع وتعمد إضاعة الوقت، خصوصاً في الدقائق العشر الأولى، وهذا يؤكد أفضليتنا في المباراة، وأن الأبيض الإماراتي لا خوف عليه، فقد حصل على ثلاث نقاط من أول جولتين أمام منتخبين مرشحين للذهاب بعيداً في التصفيات، وسنعمل على تعويض الخسارة في أكتوبر المقبل.

وأضاف: من وجهة نظري، المنتخبان لا يستحقان الخسارة قياساً على المردود المتميز لهما في الملعب، وبالنسبة لمنتخبنا فأعتقد أن هذه من المباريات التي تخسرها وتخرج مرفوع الرأس، فقد قدم لاعبو المنتخب مردوداً متميزاً وجاروا محترفي المنتخب الإيراني وأحرجوهم.

أعرب حارب عبدالله لاعب منتخبنا الوطني عن أسفه لخسارة الأبيض الإماراتي، وأشاد في الوقت نفسه بتكاتف اللاعبين طوال زمن المباراة وروحهم القتالية العالية، وأوضح أنهم جاؤوا إلى الملعب من أجل تحقيق الفوز، لكن لم يكتب لهم التوفيق، وسيبذلون جهدهم من أجل التعويض في المباريات المقبلة.

مردود متميز

بدوره أكد علي سالمين لاعب متوسط الميدان، أن المنتخب قدم مردوداً متميزاً في المباراة، ولكن كان ينقصه التسجيل، ولم يحالفه الحظ في هز الشباك بعد أن تهيأت لنا فرص عدة، على عكس المنافس الذي استفاد من الفرصة التي وجدها وأحرز هدفه، وهذا أمر طبيعي لأن مثل هذه المباريات تعتمد على اغتنام الفرص التي تتاح لك.

وقال: نحمد الله على النتيجة، ولكن ينبغي ألا نستسلم، وعلينا أن نضاعف جهودنا في المرحلة المقبلة حتى نسعد هذا الجمهور الذي ظل يؤازر اللاعبين بقوة، ومهما كانت النتائج فيجب أن نثق بأنفسنا ومقدراتنا، وأن نكون المبادرين والمسيطرين، وأوضح سالمين أنه وبرغم الخسارة لكن الأجواء في غرفة الملابس كانت جيدة بعد المباراة، لأن المشوار لا يزال طويلاً، ولا يجب أن تؤثر الخسارة على معنوياتنا، وسنعوض ونحصد النتائج الإيجابية.

وأكد فهد بدر، أن المنتخب لم يحالفه التوفيق فقد قاتل الجميع داخل أرضية الملعب وتعددت محاولاتهم ولكن لم يحالفهم التوفيق في الوصول للمرمى، وهذا هو حال كرة القدم، وقال: بالطبع نأسف للجمهور الإماراتي الذي ساندنا بحرارة طوال زمن المباراة، ونعده بالتعويض في المباريات المقبلة، فلا يزال المشوار طويلاً، وسنقاتل من أجل هذا الجمهور لأن ما يحزنهم يحزننا.

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