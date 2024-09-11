سون: ثماني مباريات تفصلنا عن تحقيق حلم المونديال

المصدر: وكالات

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يعتقد سون هيونج مين قائد كوريا الجنوبية أن فريقه سيضمن التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة 11 تواليا إذا واصل اللعب بثقة مثلما فعل في الفوز على عمان أمس الثلاثاء بالتصفيات.

وتعرضت كوريا الجنوبية لصيحات استهجان من الجماهير في الملعب في سول بعد تعادلها دون أهداف مع المنتخب الفلسطيني في الجولة السابقة لكنها تعافت بالفوز 3-1 في مسقط لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية خلف الأردن. وقال سون مهاجم توتنهام هوتسبير إنه دعا الفريق إلى نسيان تلك البداية السيئة خلال الأيام الخمسة التي فصلت بين المباراتين التأهيليتين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة يونهاب للأنباء "حاولت أن أكون قدوة للآخرين.

"يشعر بعض اللاعبين بضغوط اللعب مع المنتخب الوطني. نتحمل جميعا المسؤولية لكنني أبلغت اللاعبين أيضا بأنه لا ينبغي لهم أن يخفضوا رؤوسهم لأننا لعبنا مباراة واحدة فقط.

"ما زال أمامنا ثماني مباريات، وهذا يعني أن أمامنا ثماني فرص أخرى لتقديم أفضل ما لدينا. وإذا لعبنا بثقة كما فعلنا اليوم، أعتقد أننا سنكون في موقف جيد".

تقدمت كوريا الجنوبية بهدف مبكر سجله هوانج هي تشان في الدقيقة العاشرة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي لكن عمان أدركت التعادل بهدف عكسي قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سون الهدف الثاني لكوريا الجنوبية بتسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ثم عزز جو مين كيو انتصار بلاده بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف سون "لم نبدأ بشكل جيد، لكن بعد الفوز بهذه المباراة الصعبة خارج أرضنا، أشعر أننا أصبحنا فريقا أفضل".

وسيضمن صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة الثانية التأهل المباشر إلى النهائيات التي تضم 48 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتواجه كوريا الجنوبية في الجولة التالية الأردن في العاشر من أكتوبر تشرين الأول ويأمل سون أن تكون أرضية الملعب في سول في حالة أفضل مما كانت عليه الأسبوع الماضي بحلول موعد استضافتها للعراق في العاصمة بعد خمسة أيام.

وقال سون عن أرضية ملعب مسقط "كان الملعب في حالة ممتازة لدرجة أننا لعبنا بثقة.

"أتمنى أن تتحسن الأمور في ملعبنا. نحاول تقديم أفضل مباراة في مسيرتنا في كل مرة نلعب فيها مع المنتخب الوطني".

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