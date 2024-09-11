خسارة الأرجنتين والبرازيل.. مفاجآت بالجملة في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

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تلقى عملاقا أميركا الجنوبية المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي خسارتين مؤلمتين أمام كولومبيا 1-2 والباراغواي 0-1، فيما سقطت الأوروغواي في فخ التعادل السلبي أمام فنزويلا ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.

ورغم الخسارة حافظت الأرجنتين على صدارة المجموعة المشتركة برصيد 18 نقطة متقدمة بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث عن الأوروغواي. وتراجعت البرازيل للمركز الخامس مع 10 نقاط بفارق الأهداف عن فنزويلا، فيما تقدمت الإكوادور الفائزة على البيرو 1-0 للمركز الرابع مع 11 نقطة.

ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقاً عالمياً.

على ملعب "ميتروبوليتانو ستاديوم" في بارانكيا، ثأرت كولومبيا بقيادة نجمها خاميس رودريغيس من خسارتها نهائي مسابقة كوبا أميركا أمام الأرجنتين 0-1 بعد التمديد في تموز/يوليو، وألحقت بها خسارتها الثانية في التصفيات.

وغاب عن صفوف منتخب "ألبيسيليتسي"، الفائز على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، للمباراة الثانية تواليا نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الاصابة التي تعرض لها في نهائي المسابقة القارية.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل برأسية يرسون موسكيرا بتمريرة من رودريغيس (25)، وعادل نيكولاس غونزاليس للأرجنتين (48).

وخطفت كولومبيا هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" لاحتساب ركلة جزاء بعد عدة دقائق من ارتكاب نيكولاس أوتامندي خطأ على دانييل مونوس داخل المنطقة المحرمة، ليسددها رودريغيس بنجاح في شباك الحارس إيميليانو مارتينيس (60).

ولم تكن حال البرازيل بطلة العالم خمس مرات أفضل من جارتها، اذ سقطت بدورها في مفاجأة مدوية أمام مضيفتها الباراغواي التي صعدت للمركز السابع برصيد 9 نقاط بفوزها الثاني في التصفيات.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب خط الوسط دييغو غوميس (21 عاما) من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الدقيقة 20.

وهي الخسارة الرابعة لمنتخب "سيليساو" في التصفيات، علما انه فاز بشق الأنفس في الجولة الماضية على الإكوادور بهدف من دون رد لمهاجم ريال مدريد الإسباني رودريغو.

ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن البرازيل، بتعادله السلبي أمام ضيفه الأوروغواي المتعثر للجولة الثانية بعدما كان خرج بنتيجة مشابهة على أرضه أمام الباراغواي في الجولة السابعة.

وعززت الإكوادور التي حُسم ثلاث نقاط من رصيدها لتزوير وثائق ولادة بايرون كاستيو في التصفيات السابقة، حظوظها ببلوغ مونديال 2026 بفوزها على ضيفتها البيرو صاحبة القاع بهدف المخضرم إينر فالنسيا (54).

ومُنيت تشيلي بخسارتها الثانية تواليا والخامسة في التصفيات بسقوطها على أرضها أمام بوليفيا 2-1.

وفشل المنتخب التشيلي الذي توّج بلقب كوبا أميركا عامي 2015 و2016 في بلوغ نهائيات مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

تقدمت بوليفيا عبر كارميلو ألغارانياس (13) وعادلت تشيلي بفضل إدواردو فارغاس (39)، قبل أن يحسم الفريق الضيف النتيجة بهدف ميغيل تيرسيروس (45+1).

وتحتل تشيلي التي كان تعرضت لخسارة قاسية أمام الارجنتين 0-3 في الجولة الماضية المركز التاسع ما قبل الاخير برصيد 5 نقاط من فوز يتيم وتعادلين وخمس هزائم.

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