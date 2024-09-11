كولومبيا تُسقط الأرجنتين وتقترب من الصدارة في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

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قلصت كولومبيا الفارق الذي يفصلها عن الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تغلبت عليها 2-1، الثلاثاء، في الجولة الثامنة.

وتلقت الأرجنتين اليوم الهزيمة الثانية لها في التصفيات مقابل ستة انتصارات ليتجمد رصيدها عند 18 نقطة في الصدارة، وصعدت كولومبيا إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة، انتظارا لنتائج باقي مباريات الجولة.

وتقدمت كولومبيا على أرضها بهدف سجله بيرسون موسكيرا في الدقيقة 25 ثم تعادلت الأرجنتين بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني بهدف للاعب نيكولاس جونزاليس.

بعدها، سجل جيمس رودريجيز هدف الفوز لكولومبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليهدي بلاده الفوز الرابع لها في التصفيات مقابل أربعة تعادلات.

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