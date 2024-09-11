باراجواي تكسر لعنة البرازيل لأول مرة منذ 2008 في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

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حقق منتخب باراجواي فوزا صعبا على ضيفه منتخب البرازيل 1 / صفر في الجولة الثامنة من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت أيضا هذه الجولة من التصفيات فوز الإكوادور على بيرو 1 / صفر، وبوليفيا على تشيلي 2 / 1، وكولومبيا على الأرجنتين 2 / 1 وتعادل فنزويلا مع أوروجواي سلبيا.

ويدين منتخب باراجواي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دييجو جوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لباراجواي على البرازيل في تصفيات كأس العالم منذ عام 2008.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد البرازيل عند النقطة العاشرة في المركز الخامس، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة للبرازيل في 8 جولات من التصفيات.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب الإكوادور على بيرو بهدف نظيف أحرزه إنتر فالنسيا في الدقيقة 54.

ورفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد منتخب بيرو عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، حقق منتخب بوليفيا الفوز على مضيفه تشيلي 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب بوليفيا كارميلو ألجاراناز أنيز وميجيل تيرسيروس في الدقيقتين 13 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف تشيلي إدواردو فارجاس في الدقيقة 39.

ولم ينجح منتخب تشيلسي، بطل كوبا أمريكا في عامي 2015 و2016، في إيقاف سلسلة النتائج السلبية في المباريات الرسمية مؤخرا، فمنذ الفوز على بيرو 2 / صفر في تشرين الأول/أكتوبر 2023 خاض منتخب تشيلي 8 مباريات رسمية لم يحقق خلالها أي انتصار، وتلقى خلالها 5 هزائم، علما أن 5 مباريات منها في تصفيات كأس العالم الحالية.

وتسببت هذه النتائج السلبية للغاية في تراجع منتخب تشيلي في جدول الترتيب للمركز التاسع برصيد 5 نقاط فقط، فيما رفع منتخب بوليفيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز منتخب كولومبيا على الأرجنتين 2 / 1.

وكان خاميس رودريجز هو نجم كولومبيا الأول حيث صنع الهدف الأول لصالح زميله قلب الدفاع يرسون موسكيرا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ورغم تسجيل المنتخب الأرجنتيني للتعاقد عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 48، إلا أن رودريجيز عاد وسجل هدف الفوز لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المنتخب الأرجنتيني، المتصدر برصيد 18 نقطة.

وفي المباراة الخامسة، تعادل منتخب أوروجواي مع فنزويلا سلبيا.

واكتفى منتخب أوروجواي برفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس.

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