الأبيض يتعثر أمام إيران في تصفيات المونديال

المصدر: العين ــ طلحة عبدالله

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خسر منتخبنا الوطني 0 - 1 أمام ضيفه المنتخب الإيراني، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الأولى، وبخسارته تراجع الأبيض الإماراتي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسجل مهدي قايدي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، وحضر اللقاء جمهور غفير بلغ 17826 متفرجاً اكتظت بهم مدرجات الاستاد الفخم بمدينة العين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع استفاد مهدي قايدي، من خطأ لخالد الظنحاني، بعد سقوط هذا الأخير داخل المنطقة ليخطف الكرة ويسجل هدفاً لمنتخب إيران، الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف.

وبحلول الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأبيض الإماراتي بيد المدافع صالح، غير أنه عاد وألغى القرار بعد رجوعه لتقنية الفيديو، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أحداث تذكر لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد.

وفي نفس المجموعة انتزع منتخب أوزبكستان ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيفه قيرغيزستان بنتيجة 2/3.

وتقدم منتخب قيرغيزستان بهدف سجله جويل كوجو بعد مرور 15 دقيقة. وأدرك الضيوف التعادل سريعاً بهدف إلدور شومورودوف في الدقيقة 17. وتقدم أصحاب الأرض مجدداً بهدف ثانٍ سجله أوديلون أبدوراكهمانوف في الدقيقة 35.

وعدل المنتخب الأوزبكي النتيجة مجدداً بهدف حسن الدين عليكولوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وخطف الضيوف هدف الفوز بهدف أوستون أونوروف في الدقيقة 72.

واكتفى المنتخب القطري بالتعادل 2-2 أمام مضيفه الكوري الشمالي في مباراة توقفت نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار على ملعب لاوس الوطني الجديد.

وواصل العنابي نتائجه المخيبة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإمارات 1 - 3، ليكتفي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب، أما كوريا الشمالية فحصدت نقطتها الأولى إثر خسارتها أيضاً في الجولة الافتتاحية أمام أوزبكستان 0 - 1.

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الأولى، وجاء المنتخب الإيراني ثانياً بواقع 6 نقاط متخلفاً عن أوزبكستان بفارق الأهداف، وحل منتخبنا ثالثاً برصيد 3 نقاط ومنتخب كوريا الشمالية رابعاً بنقطة ومنتخب قطر خامساً بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب بدون رصيد في المركز السادس.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب الأردن على منتخب فلسطين 3 - 1، على استاد مدينة كوالالمبور، وسجل أهداف الأردن يزن النعيمات هدفين في الدقيقتين 5 و50، ونور الروابدة في الدقيقة 72، وأحرز وسام أبو علي هدف فلسطين في الدقيقة 41، وفازت كوريا الجنوبية على سلطنة عمان 2 - 1، في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسجل هدفي كوريا هوانغ هي تشان وهيونغ مين سون في الدقيقتين 10 و82، وأحرز أحمد الخميسي هدف سلطنة عمان في الدقيقة 45، ورفعت كل من الأردن وكوريا الجنوبية رصيديهما إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفلسطين، وبقي رصيد سلطنة عمان خالياً من النقاط.

المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة، قلب منتخب السعودية تأخره ليحقق فوزاً صعباً خارج ملعبه على الصين بنتيجة 2 - 1، على ملعب استاد سويوان في داليان، إذ تقدمت الصين عبر هدف لاعب السعودية علي لاجامي في الدقيقة 14 بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يرد المنتخب السعودي بهدفين عن طريق حسن كادش في الدقيقتين 39 و90، مع العلم أن منتخب السعودية أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 19، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما تعادلت إندونيسيا مع أستراليا في جاكرتا سلبياً.

وتلقى المنتخب البحريني خسارة قاسية أمام ضيفه المنتخب الياباني بخماسية نظيفة، وسجلها أياسي يويدا هدفين في الدقيقتين 37 من ضربة جزاء و47، وهيديماسا موريتا هدفين في الدقيقتين 61 و64، وكوكي اوغاوا في الدقيقة 81، وانفردت اليابان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط للسعودية، و3 للبحرين، ونقطتين لإندونيسيا، ونقطة لأستراليا، في حين بقي رصيد الصين خالياً من النقاط.

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