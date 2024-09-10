دي بروين يكشف المستور.. هناك أشياء غير مقبولة داخل منتخب بلجيكا

المصدر: وكالات

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شن كيفن دي بروين قائد بلجيكا هجوما غاضبا على زملائه بعد خسارة فريقه 2-صفر خارج ملعبه أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الاثنين.

وليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها دي بروين محبطا بشكل واضح من زملائه، وقال بعد المباراة لقناة (في.تي.إم) البلجيكية إن الكثير من الأشياء سارت بشكل خاطئ في اللقاء.

وقال "لا يمكنني الحديث هنا عن الأمور التي حدثت بشكل خاطئ، قلت ذلك بالفعل للفريق في الاستراحة.

"لا يمكنني تكرار ذلك في وسائل الإعلام، ولكن (الفريق) يجب أن يكون أفضل في كل شيء. إذا كان المستوى الذي نريد الوصول إليه هو الأفضل فعلينا أن نعطي كل شيء. إذا لم نفعل ذلك، فقد انتهى الأمر".

وقال دي بروين (33 عاما) عن الفريق الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم في روسيا "يمكنني أن أقبل أننا لسنا جيدين كما كنا في عام 2018.

"كنت أول من رأى ذلك، لكن هناك أشياء أخرى غير مقبولة. لن أقول ما هي".

لكنه أشار خلال المقابلة إلى مشكلة واحدة، وقال "نحن كثيرون في الدفاع. إذا بقيت بستة لاعبين في الدفاع، فلن يكون هناك أي ربط.

"هذا هو الحال. الأمر لا يتعلق بالتحولات (من الدفاع إلى الهجوم)، بل يتعلق بالأشخاص الذين لا يؤدون مهامهم".

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا إنه يتفهم غضب دي بروين.

وقال "إنه قائدنا ويمتلك عقلية فوز هائلة، لذلك يمكنه أيضا أن يبدي ردة فعل عاطفية".

بدأت بلجيكا المباراة بقوة لكن فرنسا فرضت سيطرتها بعد ذلك لتحقق الفوز بسهولة وتتجاوز خسارتها الأسبوع الماضي أمام إيطاليا في باريس.

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