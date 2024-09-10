أخطأت وأعتذر.. كيم يقر بخطئه تجاه جماهير كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر مدافع بايرن ميونيخ الألماني مين-جاي كيم "أني أخطأت" بالدخول في مشادة مع الجمهور بعد التعادل المخيب لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية على أرضه ضد نظيره الفلسطيني خلال الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وبدأت كوريا الجنوبية منافسات المجموعة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات بالتعادل على أرضها مع فلسطين من دون أهداف الخميس أمام 66 ألف مشجع على ملعب كأس العالم في سيول.

ولم يكن الجمهور المحلي راضيا عن مقاربة المدرب الجديد ميونغ-بو هونغ للمباراة، فوجه له صافرات الاستهجان خلال اللقاء وبعده.

وفي نهاية اللقاء، تواجه كيم من قسم من المشجعين وقال للصحافيين بعد ذلك "أشعر بخيبة أمل لأن بعض الناس يريدون منا الفشل".

وقال كيم عشية الجولة الثانية التي تجمع الثلاثاء منتخب بلاده بمضيفه المنتخب العُماني في مسقط "سمعت أن الجماهير قررت عدم إطلاق صافرات الاستهجان في المباريات المستقبلية، وأنا أقدر ذلك".

وأضاف اللاعب البالغ 27 عاما "أعتقد أن تصرفي كان خاطئا".

وتلعب كوريا الجنوبية بقيادة رابع مدرب لها لهذا العام مع عودة هونغ لاستلام المهمة التي تولاها سابقا قبل عقد من الزمن.

ولم يكن الجمهور راضيا عن الاستعانة به لتولي المهمة والعملية التي أعادته إلى هذا المنصب، لكن اللاعبين دعموه علنا ومن بينهم كيم الذي قال إنه يستمتع بالتعلم من هونغ، المدافع السابق المميز الذي قاد كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2002.

واعتبر كيم أنه "من الرائع التواجد بجانب شخص كان أفضل مدافع في كوريا ولديه الكثير من الخبرة التدريبية"، مضيفا "يمكنه أن يقدم لي ملاحظات ونصائح فورية. أحاول دائما أن أخذ كلماته في عين الاعتبار وأن أنفذها على أرض الملعب".

وسدد قائد المنتخب نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ-مين سون الكرة في خشبات المرمى قبيل نهاية المباراة ضد فلسطين التي حصلت في اللقاء على فرصها للتسجيل أيضا.

وعلى الرغم من المعنويات المهزوزة إلى حد ما، تبدو كوريا الجنوبية مرشحة للفوز على عُمان في مسقط، لاسيما أن المنتخب المضيف خسر مباراته الأولى أمام العراق 0-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز