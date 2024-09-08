تحضيراً لمواجهة إيران.. «الأبيض» يرفع شعار لا للراحة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني بمعنويات عالية، ودون الحصول على راحة، في معسكره الداخلي، استعداداً للقاء ضيفه المنتخب الإيراني بعد غدٍ، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد العودة من قطر بفوز ثمين بنتيجة 3 - 1، وهو الفوز الذي أشاد به الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من خلال التقرير المنشور في موقعه على الإنترنت.

وتحدث «فيفا» عن فوز منتخبنا قائلاً: «في الشوط الثاني، فاجأت الإمارات الجميع بفوزها على قطر في ملعب الريان، إذ بعد أن سجل إبراهيم الحسن هدفه الدولي الأول، ليمنح التقدم لأصحاب الأرض، انتفض الجار الخليجي في الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يضيف خالد الظنحاني الهدف الثاني قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، وحسمت الإمارات الفوز في الوقت بدل الضائع، عندما سجل علي صالح هدف الفوز».

كما اختار موقع «فيفا»، حارب عبدالله سهيل لاعب منتخبنا الوطني، ضمن 10 لاعبين مميزين، منحوا منتخبات بلادهم ما يفوق التوقعات، وكان تألق بعضهم منتظراً، والبعض الآخر فاجأ الجميع بمردوده الرائع، وقال عن حارب: «حققت الإمارات مفاجأة كبيرة بالفوز على بطل آسيا منتخب قطر، وصاحب الهدف الأول كان حارب، الذي فتح الطريق نحو الانتصار المفاجئ، وفي نفس الوقت، قدم مباراة كبيرة، وظل المصدر الأول لتهديد مرمى (العنابي)، وكانت تحركاته الذكية وراء صناعة العديد من الفرص، التي أثمرت عن هدفين آخرين لبلاده».

قائمة

وضمت القائمة إلى جانب حارب كلاً من رامي حمادة حارس مرمى فلسطين، واليابانيين تاكيفوسا كوبو وتاكومي مينامينو، ومارتن بايس حارس مرمى إندونيسيا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وجلال حسن حارس مرمى العراق، والإيراني مهدي طارمي، والأردني موسى التعمري، والبحريني أمين بن عدي.

من جانبه، قال ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، إن «الأبيض» بدأ البناء على ما حققه أمام المنتخب القطري في الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية، ونركز الآن على لقاء المنتخب الإيراني، ونتوقع مواجهة صعبة، وهذا الأمر منتظر في جميع المباريات، التي ستكون صعبة على الجميع، للرغبة المشتركة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكد على أن الجميع اجتهد ولعب بقوة في الجولة الافتتاحية أمام بطل آسيا، والمدرب باولو بينتو عمل جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية والمباراة، وقال: «الحمدلله أن جهد الجميع، أثمر عن هذا الفوز المهم، الذي سيكون له تأثير إيجابي ومعنوي في لاعبي المنتخب».

ويذكر أن بعثة منتخبنا الوطني عادت من قطر أول من أمس، واستأنف اللاعبون تدريباتهم في المعسكر الداخلي، وكشف بينتو، أن المنتخب سيتوجه إلى مدينة العين غداً الاثنين، ليؤدي تدريبه الأخير على ملعب استاد هزاع بن زايد، استعداداً للقاء المنتخب الإيراني، الذي حقق بدوره الفوز في الجولة الأولى على ضيفه منتخب قرغيزستان بهدف دون مقابل، ويتصدر «الأبيض» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف أمام إيران وأوزبكستان، في حين بقي رصيد قرغيزستان وكوريا الشمالية وقطر خالياً من النقاط.

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