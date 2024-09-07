هانت: فخور بتحقيق أول انتصار مع الفريق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب لاعبو منتخبنا الوطني، عن سعادتهم بتحقيق الفوز على مضيفهم المنتخب القطري بنتيجة 3 - 1، في مباراتهم ضمن الجولة الافتتاحية، وبتصدرهم للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل ما لديهم الثلاثاء، أمام المنتخب الإيراني في مباراتهم على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية للتصفيات.

وأبدى ماكينزي هانت لاعب منتخبنا الوطني، شعوراً بالفخر والاعتزاز، بتمثيل الإمارات التي نشأ فيها مع عائلته، وقال: «يشرفني تحقيق أول انتصار مع الفريق، وقدمنا مباراة كبيرة، وفخورون بهذا الأداء، والحصول على نقاط المباراة، ونشأت وأنا صغير في دبي، ووالدي لا يزال يعيش في الإمارات منذ 16 عاماً، وتواصل معي المسؤولون في نهاية الموسم الماضي، ووافقت على شرف تمثيل المنتخب الإماراتي، وسعيد بتواجدي هنا، وأتمنى تحقيق الانتصار في مباراتنا المقبلة».

وقال عبدالله حمد لاعب منتخبنا: «قدمنا مباراة كبيرة وقوية أمام المنتخب القطري بطل آسيا، وأنا سعيد بالفوز في مباراتنا الأولى بالتصفيات الآسيوية، والآن سنفكر في مباراتنا أمام المنتخب الإيراني الثلاثاء المقبل، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق بالفوز في أولى مواجهاتنا على أرضنا ووسط جمهورنا».

ووجه زايد الزعابي لاعب المنتخب، رسالة إلى الجمهور، وطلب منهم الحضور بكثافة كبيرة في مدرجات استاد هزاع بن زايد يوم الثلاثاء، والاستمرار في دعم ومساندة «الأبيض»، سعياً لاستمرار الانتصارات، كما وجه الشكر لزملائه اللاعبين على أدائهم القوي أمام المنتخب القطري، والذي أثمر عن تحقيق فوز مهم في بداية المشوار.

فيما طالب يحيى الغساني لاعب «الأبيض»، عدم المبالغة الاحتفالية بالفوز على المنتخب القطري، والتركيز على مواجهة إيران يوم الثلاثاء، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية، وشدد على أهمية دور الجمهور في دعم ومساندة المنتخب، وطالبهم بالمزيد من الحضور في المباراة المقبلة.

وقال خليفة الحمادي: «ما زلنا في بداية التصفيات، ونركز في المباراة المقبلة، ونريد الاستاد ممتلئاً بالجماهير أمام إيران، وأشكر زملائي اللاعبين على أدائهم القوي، والجميع لم يقصر، وبذل كل ما لديه على أرض الملعب، والحمدلله على البداية الجيدة، ونركز على مباراتنا المقبلة».

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