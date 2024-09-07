«الأبيض» يعود من قطر بالعديد من المكاسب قبل لقاء إيران

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم منتخبنا الوطني وجمهوره بمناسبة فوزه على شقيقه القطري بثلاثية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري وبأداء اللاعبين. وثمّن معالي رئيس الاتحاد خلال حضوره ومتابعته للمباراة في استاد أحمد بن علي بالدوحة دور جمهور الكرة الإماراتية، الذي واصل تحفيز اللاعبين وكان سنداً لهم في المدرجات.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: «إن النتيجة الإيجابية للمباراة الأولى محطة مهمة لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات، وعلينا أن نبني عليها، ونُحصّنها بنقاط جديدة لكي نقوي موقفنا منذ البداية». وأضاف أن المواجهة مع المنتخب الإيراني التي تقام يوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحتاج إلى مزيد من التركيز والعطاء، لأن أهميتها لا تقل عن أهمية مباراة الجولة الأولى، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب الوطني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، داعياً إلى طي صفحة المباراة الأولى بعد الاستفادة من دروسها.

من جهة ثانية عاشت جماهير الكرة الآسيوية، إثارة ومتعة الجولة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي شهدت تغييراً كبيراً على خريطة كرة القدم في القارة، ونتائج عربية إيجابية، إلى جانب تسجيل 19 هدفاً في 9 مباريات موزعة على 3 مجموعات، وبمتوسط تسجيل 2.1 هدف في المباراة الواحدة، وجاءت مباراة منتخبي اليابان والصين، الأعلى تهديفاً بعد فوز الأول في أرضه بسباعية نظيفة، في مباراتهما على ملعب استاد سايتاما 2002، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات التي يتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

فيما كان لقاء منتخبنا الوطني ومضيفه المنتخب القطري، الثاني في قائمة الأكثر أهدافاً، بعدما أنهاه «الأبيض» متفوقاً 3 - 1، ليخرج من استاد أحمد بن علي في الريان، بالعديد من المكاسب المهمة، وأبرزها التصدر المبكر للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبي إيران وأوزبكستان، وتحقيق الفوز الأول لمنتخبنا على «العنابي» منذ 9 سنوات، إذ كان الفوز الأخير عام 2015، عندما تغلب «الأبيض» على منتخب قطر 4 - 1، في نهائيات كأس آسيا في أستراليا، وتلقى بعدها «الأبيض» خسارتين بنتيجتي 0 - 4، في نصف نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، و0 - 5 في ربع نهائي كأس العرب «قطر 2021»، وتعادلا بعدها 1-1، في كأس الخليج «العراق 2023»، إلى جانب ظهور جيد للاعبين كوامي وماكينزي هانت، في أول مشاركة لهما مع منتخبنا الوطني.

سلسلة تاريخية

قلص «الأبيض» فارق الانتصارات بينه وبين «العنابي» في سلسلة مباريات الفريقين تاريخياً، بتفوق قطري بـ15 فوزاً، مقابل 10 انتصارات لمنتخبنا، وانتهت 9 مباريات بينهما بالتعادل، وبلا شك سيساهم هذا الانتصار في الحفاظ على معنويات لاعبي منتخبنا الوطني مرتفعة قبل لقاء ضيفهم المنتخب الإيراني الثلاثاء، على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والتي ستشهد أيضاً، مباراتي كوريا الشمالية وقطر في فينتيان، وقرغيزستان وأوزبكستان في بيشكيك، بعدما شهدت الجولة الأولى، فوز أوزبكستان على كوريا الشمالية بهدف وحيد في طشقند، وإيران على قرغيزستان بالنتيجة نفسها في أصفهان.

تعادل سلبي

ومن المشاهد المهمة كذلك في الجولة الافتتاحية للتصفيات، حضور الأهداف في جميع المباريات باستثناء لقاء منتخب فلسطين ومضيفه منتخب كوريا الجنوبية، بانتهائه بالتعادل السلبي على ملعب استاد سيئول، ضمن المجموعة الثانية.

وتبادل 18 لاعباً تسجيل الأهداف، وتصدر مبكر لقائمة الهدافين من قبل الياباني تاكومي مينامينو، بتسجيله هدفين من سباعية «الساموراي»، وسجل هدفاً واحداً بـ«نيران صديقة»، عندما أحضر الأسترالي هاري سوتار، هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لتفوز البحرين خارج أرضها بهدف وحيد، على ملعب استاد روبينا في غولد كوست، ضمن المجموعة الثالثة.

بطاقات وركلات

ظهرت البطاقة الحمراء مرتين للاعبين الأسترالي كوسيني بنجي في الدقيقة 77، والعُماني أرشد العلوي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع لمباراة منتخب بلاده ومضيفه المنتخب العراقي الذي فاز بهدف وحيد في ملعبه باستاد البصرة الدولي ضمن المجموعة الثانية، بينما ظهرت الصفراء 27 مباراة، وأكثرها في مباراة كوريا الجنوبية وفلسطين، التي حققت والبحرين، النتيجة الأبرز في الجولة الأولى، ويؤكدان التفوق العربي، الذي غاب عن المنتخب السعودي بتعادله مع ضيفه منتخب إندونيسيا 1-1، في مباراتهما ضمن المجموعة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي شهدت إضاعة السعودي سالم الدوسري لركلة جزاء، لتكون الثانية الضائعة بعد ركلة الكوري الشمالي تشول أمام أوزبكستان، بينما نجح الكويتي يوسف ناصر السلمان، في تسجيل الركلة الثانية المحتسبة في الجولة، ليعود مع منتخب بلاده بتعادل مهم مع مضيفهم المنتخب الأردني بنتيجة 1-1، ضمن المجموعة الثانية.

ترتيب

يذكر أن العراق تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفوزه بهدف وحيد على سلطنة عُمان، بينما حصل كل من الأردن والكويت وفلسطين وكوريا الجنوبية، على نقطة واحدة من الجولة الأولى، وتقام الجولة الثانية للمجموعة يوم الثلاثاء، وتلتقي فيها سلطنة عُمان وكوريا الجنوبية في مسقط، وفلسطين والأردن في كوالالمبور، والكويت والعراق في الكويت، فيما تصدرت اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف أمام البحرين، مقابل نقطة لكل من السعودية وإندونيسيا، وتقام الجولة الثانية للمجموعة يوم الثلاثاء، وتلتقي فيها إندونيسيا وأستراليا في جاكرتا، والصين والسعودية في داليان، والبحرين واليابان في الرفاع.

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