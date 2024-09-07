عادل محمد: منتخبنا يمتلك كل مقومات النجاح

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متابعة - محمد فضل

دعا اللاعب الدولي السابق عادل محمد نجم منتخبنا الوطني إلى ضرورة استثمار نقاط الفوز على المنتخب القطري الشقيق بنتيجة 3 - 1، وطالب لاعب كلباء السابق الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو بخطف إحدى بطاقتي الصعود المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وقال : إن الأبيض يملك كل مقومات النجاح وذلك من واقع الأداء والنتيجة المشرفة التي حققها رفاق الكابتن خالد عيسى أمام المنتخب القطري.

ونوه إلى أن الأبيض وخلال مواجهات الدور الأول كان يحقق الفوز ولكن بأداء غير مقنع لكن الحال تبدل أمام قطر بعد أن قرأ بينتو المباراة جيداً وتفوق خلال شوط المدربين بعد أن نجح لاعبو منتخبنا في تسجيل 3 أهداف وكل هدف أروع من الآخر. وأعرب عادل محمد عن أمله استمرار الأداء أمام إيران ويجب أن يكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد للقاء الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل، داعياً جمهور الأبيض إلى ضرورة التواجد لمؤازرة اللاعبين.

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