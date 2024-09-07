بينتو: سعيد بردة الفعل وهدوء اللاعبين

المصدر: دبي - البيان

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نسب البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، الفوز الذي حققه «الأبيض» على مضيفه المنتخب القطري بنتيجة 3 - 1، إلى اللاعبين، وأشاد بردة فعلهم الجيدة في الشوط الثاني، بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول، مشيراً إلى أن منتخبنا حقق فوزاً مهماً على أقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة الأولى.

وقال: «نحن سعداء بالطبع بالفوز في أولى مبارياتنا بالمرحلة الثالثة من التصفيات، والفضل يعود في الانتصار إلى اللاعبين لأنهم تفهموا ما يحتاجه الفريق، ما ينبغي عليهم أن يغيروه ويظهروا عليه، بعدما لعبنا بطريقة دفاعية في الشوط الأول، وارتكبنا بعض الأخطاء أسفرت عن الهدف القطري، وأعتقد أن التعادل كان سيكون نتيجة عادلة في الشوط الأول».

وأضاف: «قمنا بردة فعل جيدة في الشوط الثاني، ولم نغير الكثير على طريقة الأداء، ولكننا كنا أكثر حيوية وأفضل في السيطرة والنشاط في التحول الهجومي، والضغط عالياً على لاعبي قطر، وبطريقة مختلفة، وفي مناطق معينة، وكنا أكثر كفاءة وقدرة على ربط خطوط اللعب، مع وجود 3 مهاجمين في الأمام، وساعدتنا التغييرات لنكون أفضل في استغلال المساحات خلف المدافعين، ونجحنا في تعويض الهدف الذي تأخرنا به في الشوط الأول، ثم سجلنا الهدفين الثاني والثالث، وتحصلنا على الثلاث نقاط، وحققنا انتصاراً عادلاً».

وأكمل: «استمتعنا بالانتصار ضد منتخب قطر القوي، وبطل آسيا في آخر نسختين من البطولة القارية، وأقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة الأولى، وحققنا فوزاً ثميناً ضد الخصم خارج الديار، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة، والآن عندما نتدرب بشكل يومي نفكر في مباراتنا المقبلة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام المنتخب الإيراني».

وعن أكثر الإيجابيات التي حققها «الأبيض» أمام قطر بخلاف الفوز، وكيفية التحضيرات للقاء إيران، قال بينتو: «أهم الإيجابيات، الطريقة التي طبقها اللاعبون في الشوط الأول، والهدوء الذي ظهروا عليه بعد استقبال الهدف القطري، ثم طريقة استيعابهم للخطة والأداء في الشوط الثاني، والآن سنجري تحليلاً سريعاً للقاء قطر، وسنحصل على راحة قصيرة، ثم نستأنف تدريباتنا اليومية ، مع استمرار المعسكر في أبوظبي، على أن نتوجه إلى مدينة العين، للقاء منتخب إيران».

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