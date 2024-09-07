وسام أبوعلي: أتمنى التأهل للمونديال وأعشق الأهلي المصري

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي أنه كان بإمكان منتخب بلاده تحقيق نتيجة أفضل من التعادل من دون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، مشدداً على أنه وزملاءه سوف يبذلون أقصى الجهد في لقاءات الفريق المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، من أجل التأهل للمونديال، كما كشف أبوعلي، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري، عن طموحاته مع الفريق الأحمر، سواء ببطولة كأس العالم للأندية أو المسابقات المحلية والقارية الأخرى، التي يخوضها في الموسم الجديد.

وتطرق أبوعلي للحديث عن تجربته مع الأهلي، الذي انضم لصفوفه في يناير الماضي، وتوج معه بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، الذي شهد أيضاً فوزه بلقب هداف الدوري المحلي برصيد 18 هدفاً.

وصرح النجم الفلسطيني: فخور للغاية لكوني هداف الدوري المصري، هذا ليس شيئاً قمت به من قبل، أشعر بالفخر أيضاً بتسجيل هذه الأهداف والفوز بالدوري، وأيضاً دوري الأبطال.

وقال أبوعلي: أنا عاشق للنادي الأهلي إنه نادٍ كبير، يمكنك أن تشعر بسحر النادي، لقد قضيت موسماً رائعاً في أول ستة أشهر لي وأريد الاستمرار في العمل هناك.

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