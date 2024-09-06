وسام أبوعلي: نقطة التعادل أمام كوريا الجنوبية جيدة لكن كان بإمكاننا تحقيق الفوز

المصدر: وكالات

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أكد المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي أنه كان بإمكان منتخب بلاده تحقيق نتيجة أفضل من التعادل بدون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، مشددا على أنه وزملائه سوف يبذلون أقصى الجهد في لقاءات الفريق المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما كشف أبوعلي، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري، عن طموحاته مع الفريق الأحمر سواء ببطولة كأس العالم للأندية أو المسابقات المحلية والقارية الأخرى، التي يخوضها في الموسم الجديد.

وقال أبوعلي في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد مباراة كوريا الجنوبية وفلسطين بالجولة الافتتاحية في المجموعة الثانية للدور الثالث بتصفيات المونديال "سعيد بالحصول على نقطة التعادل. كلا الفريقين كان بإمكانهما حصد الثلاث نقاط اليوم".

أضاف أبوعلي "لقد أضعت فرصة محققة للتسجيل في الثواني الأخيرة من اللقاء. أنا مهاجم وأريد تسجيل الأهداف، وعادةً لا أهدر هذه الفرص، إنني متأكد من أن مهاجمي الفريق الكوري الجنوبي سيقولون الشيء ذاته".

وأوضح "من المفترض ألا نضيع مثل هذه الفرص. في النهاية، كلا الفريقين كان لديهما فرص، وأعتقد أنه يمكنك القول إن التعادل كان عادلًا، وكلا الفريقين أراد الفوز".

أشار أبوعلي "منتخب كوريا يمتلك لاعبين من طراز رفيع. نحن نعرف بعضهم. حيث ينشطون في دوريات وأندية كبيرة. لقد لعبنا مباراة تكتيكية رائعة اليوم. ضغطنا كثيرًا وكنا منظمين جيدًا دفاعيًا. لديهم بعض اللاعبين المميزين، ولا يمكنك إيقافهم دائمًا، لكن حارس مرمانا قام بعملٍ رائع اليوم. الجميع رأى ذلك، ومع قليل من الحظ، كان بإمكاننا الفوز بالنقاط الثلاث".

شدد أبوعلي "لقد تطورنا كثيرًا خلال السنوات الماضية، والآن يمكننا منافسة معظم الفرق. الأمر يتعلق بالإرادة. الجميع يعرف ما تمر به بلادنا. هذا يعطينا دفعة إضافية بنسبة 10٪، بل ربما 20%. في النهاية، نحن نؤمن أن كل شيء في يد الله. نبذل كل جهدنا ونتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأردف "نأمل أن نكون جعلنا الجماهير الفلسطينية سعيدة. يمكنهم رؤية أننا عملنا بجد وأردنا أن نقدم لهم النقاط الثلاث، لكن هذا لم يكن ممكنا اليوم. أنا متأكد أنهم فخورون بنا وسعداء. نأمل أن نحصل على ثلاث نقاط في المباراة القادمة".

ويستعد المنتخب الفلسطيني، الذي يبتعد بفارق نقطتين خلف منتخب العراق (المتصدر)، للعب في الجولة الثانية للمجموعة مع منتخب الأردن، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية.

وتطرق أبوعلي للحديث عن تجربته مع الأهلي، الذي انضم لصفوفه في كانون الثاني/يناير الماضي، وتوج معه بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، الذي شهد أيضا فوزه بلقب هداف الدوري المحلي برصيد 18 هدفا.

وصرح النجم الفلسطيني "أنا فخور للغاية لكوني هداف الدوري المصري، هذا ليس شيئا قمت به من قبل. أشعر بالفخر أيضا بتسجيل هذه الأهداف والفوز بالدوري، وأيضا دوري الأبطال".

أكد أبوعلي "أنا عاشق للنادي الأهلي. إنه ناد كبير. يمكنك أن تشعر بسحر النادي والمدينة. لقد قضيت موسمًا رائعًا في أول ستة أشهر لي وأريد الاستمرار في العمل هناك".

كشف أبوعلي "ستكون تجربة كبيرة المشاركة في كأس العالم للأندية. الجميع يريد الذهاب للمونديال من أجل الفوز. نحن سنفعل ذلك أيضًا. نحن فريق كبير ونطمح لتحقيق إنجاز جديد".

وستكون هذه هي المرة العاشرة في تاريخ الأهلي، التي يشارك فيها بمونديال الأندية والخامسة على التوالي، حيث يعد أكثر فريق عربي وأفريقي يظهر في المسابقة، علما بأنه توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

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