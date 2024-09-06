مدرب قطر: 9 مباريات متبقية وكل شيء قد يتغير في التصفيات الآسيوية

المصدر: وكالات

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أبدى ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر لكرة القدم، أسفه الشديد لخسارة المنتخب "العنابي" 1 / 3 أمام منتخبنا الوطني الإمارات في مستهل مشواره ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث والحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وأضاف لوبيز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، أن المنتخب عانى من التسرع في إنهاء الهجمات وأهدر العديد من الفرص التي سنحت له والتي دفعت المنافس لاستغلال ذلك وقلب تأخره في النتيجة.

أوضح لوبيز أنه لم يتأخر في إجراء التغييرات في الشوط الثاني لاسيما في ظل سيطرة المنتخب واستحواذه على اللعب، مثنياً على جهود كافة اللاعبين حيث اجتهدوا لتحقيق النتيجة المأمولة لكن الحظ لم يسعفهم في ذلك.

وأشاد المدرب الإسباني في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم بما قدمه اللاعب الشاب إبراهيم الحسن صاحب هدف المنتخب القطري في أول ظهور رسمي له.

ولفت لوبيز، الذي تلقى الهزيمة الأولى له رفقة بطل كأس آسيا 2023، إلى أنه من المبكر الحديث عن حظوظ منتخبات المجموعة وحسابات التأهل على اعتبار أن كل منتخب مازال أمامه 9 مباريات، مشيرا إلى أن كل شيء سيتغير في الجولات المقبلة.

وشدد لوبيز على أن الفرص لاتزال قائمة وسيحرص على تصحيح المسار من أجل التعافي بسرعة.

وأتم مدرب المنتخب القطري تصريحاته قائلا إن الفريق يرفع شعار التعويض واستعادة التوازن في مواجهة منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء في لاوس ضمن الجولة الثانية، وستتركز المساعي لكسب النقاط الثلاث.

ويتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة بلا نقاط، فيما يتواجد على القمة منتخبات الإمارات وأوزبكستان وإيران برصيد 3 نقاط لكل منهم.

وكانت أوزبكستان وإيران فازتا 1 / صفر على ضيفتيهما كوريا الشمالية وقيرغزستان على الترتيب، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، أمس الخميس.

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