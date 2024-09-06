باولو بينتو يشيد بـ "الريمونتادا" أمام قطر في تصفيات كأس العالم 2026

المصدر: البيان

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أعرب باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن سعادته بالفوز الثمين على المنتخب القطري بعد قلب تأخره بهدف إلى انتصار مستحق 3-1 في مستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أشاد بينتو بأداء لاعبي المنتخب الإماراتي، وخاصة في الشوط الثاني، حيث قام بإجراء تغييرات مهمة ساعدت على تحويل مجرى المباراة. وبيّن أن الضغط والسيطرة على منطقة الوسط كانا مفتاح الانتصار، مشيداً بالتزام اللاعبين بتطبيق التعليمات.

وأثنى بينتو على جهود اللاعبين واعتبر الفوز على بطل آسيا خطوة هامة.

من جانبه، أعرب حارب عبدالله عن فخره بالانتصار وأكد أن الفريق قدم أداءً رائعاً وأظهر رغبة قوية في العودة إلى الإمارات بالنقاط الكاملة قبل مواجهة المنتخب الإيراني في الجولة الثانية.

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