نتائج الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026: فوز الإمارات وتعثر السعودية.. إليك ترتيب المجموعات

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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شهدت تصفيات آسيا في الجولة الافتتاحية من المرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مواجهات قوية، حيث حققت بعض المنتخبات نتائج مفاجئة وأخرى انتصارات ساحقة.

نستعرض في هذا التقرير أبرز نتائج المباريات.

الإمارات تسقط قطر بثلاثية تاريخية

في واحدة من أقوى مواجهات الجولة، نجح منتخب الإمارات في تحقيق فوز كبير على نظيره القطري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" بقطر.

ورغم تقدم قطر في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم الحسن، إلا أن الإمارات قلبت النتيجة في الشوط الثاني بفضل أهداف حارب عبد الله، خالد الظنحاني، وعلي صالح في الدقائق 68، 80، و94.

بهذا الفوز، تصدرت الإمارات مجموعتها بثلاث نقاط.

العراق يهزم عمان بهدف أيمن حسين

وفي مواجهة أخرى، حقق منتخب العراق فوزًا صعبًا على نظيره العماني بهدف دون رد سجله أيمن حسين في الدقيقة 13.

ورغم المحاولات المستمرة من عمان لتعديل النتيجة، انتهت المباراة بتفوق أسود الرافدين، ليحصد العراق أول 3 نقاط في المجموعة.

تعادل مثير بين السعودية وإندونيسيا

على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، تعثرت السعودية بالتعادل 1-1 أمام إندونيسيا.

تقدمت إندونيسيا في الدقيقة 19 قبل أن يعادل مصعب الجوير للسعودية في الدقيقة 45.

ورغم محاولات السعودية في الشوط الثاني، بما في ذلك إهدار ركلة جزاء من سالم الدوسري، انتهى اللقاء بالتعادل.

البحرين تفوز على أستراليا بهدف قاتل

في مباراة أخرى، تمكن منتخب البحرين من تحقيق انتصار هام على أستراليا بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 89 عن طريق خطأ من هاري سوتار، ليحصد منتخب البحرين ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.

تعادل سلبي بين فلسطين وكوريا الجنوبية

في مواجهة صعبة على ملعب سيؤول، نجح منتخب فلسطين في الخروج بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية.

بفضل أداء دفاعي قوي، تمكن المنتخب الفلسطيني من إحباط محاولات الكوريين على مدار المباراة، ليحصد نقطة ثمينة.

الأردن والكويت يتعادلان

شهدت مباراة الأردن والكويت إثارة كبيرة، حيث تقدم الأردن عن طريق موسى التعمري في الدقيقة 14، إلا أن الكويت خطفت التعادل في الدقيقة 92 من ركلة جزاء سجلها يوسف ناصر السلمان.

بهذا التعادل، حصد كل من الأردن والكويت أول نقطة لهما في التصفيات.

اليابان تكتسح الصين بسباعية نظيفة

في أكبر نتيجة للجولة، اكتسح المنتخب الياباني نظيره الصيني بسبعة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سايتاما.

سجل أهداف اليابان كل من واتارو إيندو، تاكومي مينامينو، وجونيا إيتو، مما جعل اليابان تتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن البحرين.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا

المجموعة الأولى

تصدر منتخب الإمارات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على قطر بنتيجة 3-1.

ويأتي منتخب قطر في المركز الأخير بدون نقاط بعد خسارته في المباراة الأولى.

المجموعة الثانية

احتل منتخب العراق صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على عمان بهدف نظيف، ليحصد 3 نقاط.

بينما تعادل منتخبا الأردن والكويت بنتيجة 1-1، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، في حين بقي رصيد عمان صفرًا بعد خسارته في المباراة الأولى.

المجموعة الثالثة

في المجموعة الثالثة، يتصدر منتخبا اليابان والبحرين الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما بعد فوز اليابان الكبير على الصين 7-0 وفوز البحرين على أستراليا 1-0.

بينما تعادلت السعودية مع إندونيسيا 1-1، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وتذيل منتخبا أستراليا والصين الترتيب بدون نقاط بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

الترتيب الكامل للمجموعات بعد الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى

الإمارات – 3 نقاط

إيران – 3 نقاط

أوزبكستان – 3 نقاط

كوريا الشمالية – 0 نقاط

قرغيزستان – 0 نقاط

قطر – 0 نقاط

المجموعة الثانية

العراق – 3 نقاط

الأردن – 1 نقطة

الكويت – 1 نقطة

كوريا الجنوبية – 1 نقطة

فلسطين – 1 نقطة

عمان – 0 نقاط

المجموعة الثالثة

اليابان – 3 نقاط

البحرين – 3 نقاط

السعودية – 1 نقطة

إندونيسيا – 1 نقطة

أستراليا – 0 نقاط

الصين – 0 نقاط

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