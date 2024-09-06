«الأبيض».. بداية مبهرة في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً ومبهراً على مضيفه المنتخب القطري 3 - 1، في مباراتهما على ملعب استاد أحمد بن علي مساء أمس، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وافتتح «العنابي» التسجيل عن طريق إبراهيم الحسن في الدقيقة 38، وتعادل منتخبنا بهدف حارب عبدالله في الدقيقة 68، ثم تقدم بهدف خالد الظنحاني في الدقيقة 80، وأضاف علي صالح الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدر «الأبيض» المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخبين الإيراني والأوزبكي، بعد فوز الأول على منتخب قيرغيزستان بهدف وحيد، والثاني على منتخب كوريا الشمالية بالنتيجة نفسها، وتقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني مع ضيفه المنتخب الإيراني على ملعب استاد هزاع بن زايد، ومنتخب كوريا الشمالية مع منتخب قطر في فينتيان، ومنتخب قيرغيزستان مع منتخب أوزبكستان في بيشكيك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب القطري في الدقيقة 84، وعاد وألغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو لعدم وجود تعمد بلمسة يد من لاعبنا يحيى نادر، وضغط «العنابي» في الدقائق الأخيرة، إلا أن منتخبنا أنهى على آماله بتسجيل علي صالح للهدف الثالث بتسديدة قوية أخرى في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويذكر أن مباريات الجولة الأولى للتصفيات نفسها أمس، شهدت نجاح منتخب فلسطين في حصد نقطة ثمينة بعد تعادل سلبي، مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، على ملعب استاد سيؤول، وفوز المنتخب العراقي على ضيفه منتخب سلطنة عمان 1 - 0، على ملعب استاد البصرة الدولي، ضمن المجموعة الثانية، وتفوق منتخب اليابان على ضيفه منتخب الصين 7 - 0، على ملعب استاد سايتاما 2002 في سايتاما، وتغلب المنتخب البحريني خارج ملعبه على منتخب أستراليا 1 - 0، ضمن المجموعة الثالثة.

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